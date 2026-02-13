Продавцю військових пікапів доведеться відпочити за ґратами 5 років

Взагалі він мав би їх передати благодійним організаціям для подальшого розподілу до армійських підрозділів відповідно до запитів. Принаймні саме так зазначалося в митних деклараціях.

Однак цього не сталося. Задля власного збагачення костопільчанин продав автівки, отримавши зиск у розмірі понад пів мільйона гривень. Про це розповідає на своїй ТГ-сторінці Головне управління Національної поліції в Рівненській області.

Читайте також Ввезені для ЗСУ автівки автослюсар продавав прямо зі стоянки СТО

Щось продав, а щось не встиг

У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік за допомогою знайомих водіїв під приводом волонтерської діяльності ввіз до України чотири автівки та задекларував їх як гуманітарну допомогу. Водії до справи не причетні, вони просто перегнали "авто для потреб армії".

На сайті Рівненської обласної прокуратури повідомляється, що у 2025 році за такою схемою він ввіз та продав 4 автомобілі, загальна вартість яких – майже 600 тисяч гривень.

Читайте також Скільки отримав ділок за продаж "армійських" позашляховиків

Ймовірно, то була не вся ввезена техніка. Там же зазначається, що доставлені автомобілі, які він ще не продав, вже передано військовим підрозділам для потреб захисників України.

І знову все та ж 201-а стаття

Слідчі відділу поліції №4 (м. Березне) за процесуального керівництва прокуратури повідомили 32-річному костопільчанину про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 201КК України.

За змістом ця стаття вказує на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі, під час воєнного стану.

Читайте також За продаж "армійських" авто жителю Волині присудили штраф

Сльози не поможуть

І хоча транспортні засоби частково передано в армійські підрозділи, а фігурант справи дуже каявся та жалкував про вчинене, відповідати доведеться.

Прокурори Здолбунівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно цього чоловіка.

Читайте також Тема "гуманітарних" автівок обернулася 24 обшуками у трьох областях та столиці

Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.