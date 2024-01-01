З 1 листопада у всіх містах вводиться обмеження швидкості 50 км/год

Правила дорожнього руху не змінюються - вони переходять на «зимовий період». Про це розповів перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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Відтак на тих ділянках доріг у деяких містах країни, де було дозволено підвищення обмеження швидкості до 80 км/год, дорожні знаки будуть змінені на обмеження швидкості до 50 км/год.

Олексій Білошицький розповів, що пункт Правил дорожнього руху 12.8 існує вже давно, й можливість встановлення іншого швидкісного режиму на літній період ним передбачена:

"У деяких містах нашої країни, зокрема Києві та Дніпрі, на тих ділянках дорожнього руху, де це дозволяють і дорожні обставини, і безпека дорожнього руху, встановлювались знаки вищого обмеження швидкості. Тобто 80 км/год на літній період. Цей період зараз закінчується, і вже з 1 листопада вказані знаки будуть змінені на стандартні, тобто обмеження швидкості - 50 км/год. Таким чином, Правила фактично не змінюються, а наступає зимовий період, який не передбачає інші обмеження швидкості руху".

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Штраф за перевищення швидкості більш ніж на 20 км/год від дозволеної становить 340 гривень. Штраф за перевищення швидкості на понад 50 км/год від дозволеної становить 1700 гривень.