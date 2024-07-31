З 1 серпня "права" та "техпаспорти" друкуватимуть на нових бланках з QR-кодом

Оновлені пластикові “права”, як і ті що видаються зараз, будуть тимчасовими і матимуть термін придатності 2 роки (у випадку якщо вони отримані вперше) і 30 років якщо водій вже мав посвідчення водія. Для свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу поки що терміну придатності не передбачено.

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“На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів”, – запевняє начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Є ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті: він містить посилання на онлайн-сервіс де можна перевірити документи. Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру – серія, номер документа та дані про транспортний засіб.

Видані раніше документи залишаються дійсними і громадяни можуть продовжувати ними користуватися. Однак, за бажанням, можуть звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію.