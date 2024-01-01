З 1 січня заборонять ввезення в Україну нових авто, які не відповідають "Євро-6"

Законопроект №12267 був ухвалений 335 голосами народних обранців. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі нардеп Ярослав Железняк.

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Текст прийнятого депутатами документа передбачає графік введення жорстких екологічних стандартів, які застосовують в країнах ЄС.



Так, з 1 січня 2025 року нові легкові авто мають відповідати нормам не нижче “Євро-6”. Вживані легковики – нормам не нижче “Євро-2”. Водночас для нових та вживаних вантажівок, автобусів та спецтехніки передбачені норми не нижче “Євро-5”.

Також ухвалений парламентарями документ передбачає, що з 1 січня 2027 року усі нові автомобілі, включаючи вантажівки, автобуси та спецтехніку, мають відповідати стандарту “Євро-6”.