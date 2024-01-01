З 1 травня в бензин на українських АЗС додаватимуть спирт: які ризики для авто

Закон, який зобов’язує операторів паливного ринку додавати у бензин не менше 5% спирту був ухваленийукраїнським парламентом в середині 2024 року. Але для більшості автомобілів в українському автопарку розбавлений спиртом бензин може завдати проблем.

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Найбільший ризик бензин з вмістом спирту несе для старих автомобілів з великим пробігом. Таких машин у нашій державі переважна більшість.

Сильніші розчинні властивості

Спирт має кращі розчинні властивості, ніж бензин. Використання бензину зі спиртом в старих автомобілях призводить до того, що бруд з бака та інших частин паливної системи розчиняється і засмічує сітку паливної помпи, саму помпу, фільтр та форсунки.

Гігроскопічність спирту

Однією з властивостей спирту є здатність легко вбирати вологу з повітря. З часом це призводить до накопичення води у баку автомобіля. Найчастіше таке явище спостерігається, якщо автомобіль, який заправлений спиртовим бензином, довго стоїть без руху. Вода у паливній системі призводить до корозії та швидкого виходу з ладу деталей системи.

Схильність до розшарування

Спирт та бензин мають різну щільність. З часом, коли автомобіль довгий час стоїть без руху, суміш спирту та бензину розшаровується прямо в баку автомобіля. На такому пальному двигуну буває складно запуститись, значно зменшується потужність та погіршується робота двигуна.

Зменшення шкідливих викидів

Додавання спирту у бензин призводить до зменшення шкідливих викидів. Саме цей фактор став вирішальним у прийнятті відповідної норми закону. Втім, чітких даних про об’єми зменшення шкідливих викидів у документі не наводиться.

Збільшення вартості пального

Виготовлення спирту коштує дорожче, ніж бензину. Отже, законодавча вимога про його додавання в пальне призведе до зростання вартості пального. Але частка у 5% відносно невисока, тож кардинальних змін у ціні очікувати не варто.

Зменшення потужності

Теплова ефективність спирту значно гірша, ніж у бензину. Звісно, при додаванні спирту потужність двигуна зменшується. Проте падіння потужності навряд чи буде значним, оскільки законодавство вимагає додавання лише 5% спирту.