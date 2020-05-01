З 1 травня під час руху за містом водіям не обов’язково вмикати ближнє світло фар або ходові вогні.

Відповідно до Правил дорожнього руху, вимогу включати денні ходові вогні або ближнє світло фар за межами населених пунктів незалежно від часу доби необхідно виконувати тільки з 1 жовтня по 1 травня. В інший час використання ближнього світла або ходових вогнів у світлу пору доби не є порушенням.

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Нагадаємо, що з 1 жовтня по 1 травня на всіх автомобілях поза населеними пунктами повинно бути ввімкнено ближнє світло фар. Не виконання цієї вимоги є порушенням Правил. Адміністративна відповідальність за таке порушення – штраф. Однак його легко оскаржити в суді.