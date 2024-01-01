З акцентом на електрику та водень: що демонструє Daimler Truck на виставці IAA 2024

На подіумі досить впевнено трималися повністю акумуляторний важкий Mercedes-Benz eActros 600, значно легший стовідсотковий електричний автомобіль для збору відходів Fuso Next Generation eCanter, вантажівка з водневими паливними елементами Mercedes-Benz GenH2 Truck та прем’єрний для виставкового показу Mercedes-Benz Actros L із покращеною аеродинамікою.

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Це ще не повна лінійка техніки для показу на IAA 2024. Фото: Daimler Truck

В автобусному сегменті демонструвався новий електричний міський автобус Mercedes-Benz eCitaro K із коротшою колісною базою як світова прем’єра та новий туристичний автобус Mercedes-Benz Tourismo Safety Coach, що став публічним дебютантом. Однак тема громадського транспорту заслуговує окремої розповіді.

e-Actros 600

Звісно, зіркою експозиції та виставки в цілому став електричний магістральний тягач Mercedes-Benz eActros 600. Він був флагманом продуктової лінійки всього представленого акумуляторного сегмента машин завдяки своїм інноваціям, характеристикам та систем безпеки й допомоги водієві.

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Ці та інші критерії в тематиці декарбонізації міжміських перевезень сприяли тому, що eActros 600 журі міжнародного конкурсу визнало кращою вантажівкою 2025 модельного року, про що редакція Авто24 повідомляла.

На подіумі виставки eActros 600, що отримав престижний титул кращої вантажівки року. Фото: Daimler Truck

До описаного про цю машину раніше варто тільки додати, що з початку продажів наприкінці минулого року компанія Daimler Truck вже зафіксувала 2000 замовлень на eActros 600. Окрім цього виробник отримав від клієнтів є листи про наміри, кількість яких має чотиризначну цифру.

Fuso eCanter

Повністю електричний Fuso eCanter наступного покоління надалі матиме різні варіанти кузова. Продемонстрований на IAA в Ганновері сміттєвоз з допустимою повною масою автомобіля 8,55 тонни має кузов від KAOUSSIS з автоматизованим пристроєм для підйому та струшування контейнерів.

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В комплектацію 4-кубового бункера також увійшли інтегрована система промивання контейнерів. Обертовий барабан преса ущільнює відходи до трьох чвертей їх початкового об’єму. Завдяки колісній базі лише 3400 мм і короткому звису кузова легка вантажівка з нейтральним викидом CO2 маневрена, ідеально підходить для використання в міських умовах.

Fuso показав на стенді ще один eCanter такої вагової групи, але вже з колісною базою 4450 мм, коробчастим кузовом і найновішими функціями безпеки та комфорту. Тут заявлено Active Brake Assist 6, Blind Spot Information System (BSIS), Intelligent Speed Assistant і Attention Assist.

Fuso eCanter допомагає робити міста чистішими. Фото: Daimler Truck

Член правління Daimler Truck і відповідальний за Daimler Truck Asia Карл Деппен має велику впевненість щодо перспектив щодо цих електротягових вантажівок:

"Fuso eCanter став перевіреним універсальним засобом для місцевих транспортних засобів з нейтральним викидом CO2. На 38 ринках по всьому світу, він доводить свою здатність у повсякденному обслуговуванні клієнтів. Маючи понад 100 варіантів, eCanter охоплює 85% випадків використання звичайних транспортних засобів і тому добре підходить для різноманітних господарських робіт випадків використання наших клієнтів".

GenH2 Truck

Daimler Truck поряд із вантажівками на акумуляторних батареях виставив техніку з водневими технологіями приводу, що також є вдалим рішенням декарбонізації.

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Вантажівка Mercedes-Benz GenH2 Truck переконливо демонструє практичність використання рідкого водню в автомобільних вантажних перевезеннях на далекі відстані: на тестовому пробігу Mercedes-Benz GenH2 Truck подолав 1047 кілометрів Німеччиною з одним заправленням рідким воднем.

Нині перші випробування п’яти вантажівок Mercedes-Benz GenH2 Trucks здійснюють Air Products, Amazon, Holcim, INEOS і Wiedmann & Winz. Це допоможе розробникам отримати цінну інформацію про реальну роботу вантажівок, що працюють на рідкому водні, й дізнатися про конкретні вимоги клієнтів, які можуть бути враховані при розробці серій.

Actros L

Цей автомобіль дебютував на виставці IAA Transportation. Actros L характеризується футуристичним дизайном, оптимізованою аеродинамікою, багатьма функціями комфорту, економними двигунами, високим рівнем динаміки керування та найсучаснішими системами допомоги. Подовжена передня частина та інші аеродинамічні заходи сприяють економії палива до 3 відсотків.

Новий Actros L із ProCabin став одним із найцікавіших моментів від Daimler Truck на IAA. Фото: Daimler Truck

Оптимізована трансмісія тепер складається з коробки передач G291-12 і заднього моста RAR 2.278d. Вона забезпечує помітно покращені враження від водіння, особливо під час прискорення на схилах, і нижчу швидкість маневрування та тихішу й більш приємну їзду завдяки зниженій швидкості обертів на 80 км/год. Це допомагає ще більше зменшити споживання палива.