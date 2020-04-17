Лише для того, щоб відправити на утилізацію.

Пікапи Chevrolet Silverado в опинились під водою у 2018 році, коли вантажний корабель YM Efficiency “розгубив” 8 десятків контейнерів.

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Коли машини несподівано перетворились на субмарини у червні 2018 року, вони були зовсім нові. Фотографії від Australian Maritime Safety Authority показують, на що вони перетворились за майже два роки перебування у солоній воді Тихого океану.

Australian Maritime Safety Authority зобов’язала власників судна YM Efficiency провести очисні роботи та дістати затоплені контейнери і минулого тижня роботи були розпочаті. З глибини близько 120 метрів дістали лише 10 із втрачених контейнерів, у двох з них знаходились пікапи Chevrolet Silverado, що прямували зі США до Австралії. За приблизними оцінками, вартість кожного з них, на 2018 рік становила близько 150 тисяч австралійських доларів, або 95 тисяч в американських доларах.

Та зараз вони не коштують і сотні доларів. “Очевидно, що падіння на глибину 120 метрів під воду та жорстке приземлення на дно залишило свої сліди на автомобілях. До того ж, всі вікна в автомобілях були опущені, тож вони були повністю у воді і згнили”, – каже Скотт Вілсон з AMSA. “Сморід з цих контейнерів просто жахливий”, – додав він. Пікапи тепер розберуть на деталі та відправлять їх в утиль.

Фото: потоплений вантаж YM Efficiency / The Drive

Вся операція з підйому та утилізації вісімдесяти контейнерів обійдеться власнику морського транспорта у 15 мільйонів австралійських доларів, повідомляє The Drive.

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