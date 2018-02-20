У Києві після резонансних ДТП зменшать кількість маршрутних таксі. Йдеться про поступове скорочення їх кількості.

Зазначається, що кількість маршруток скоротять вдвічі протягом найближчих п’яти років. Чиновники підтримують таку ініціативу, але поки що не пропонують реальної альтернативи для пасажирів.

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Ініціатива стосовно скорочення кількості маршруток виникла через значну кількість ДТП, які відбуваються за участі маршрутних таксі. Технічний стан, кваліфікація водіїв та їх умови роботи негативно впливають на безпеку пасажирів цих транспортних засобів.