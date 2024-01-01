З Німеччини до України вперше прибудуть наземні роботи Gereon RCS та ще багато чого

У перелік різних товарних груп внесено кілька десятків найменувань. З-поміж перерахованого на сайті bundesregierung.de цього разу є багато техніки різного призначення.

До списку увійшли колісний транспорт логістики, патрулювання та розвідки, гусеничні інженерні ремонтно-евакуаційні та бойові машини. Нинішній транспортний сегмент допомоги виявився значно більшим від попередніх та багатшим на новинки, як от водовозка M1070 Oshkosh (див. відео нижче).

Читайте також Нове покоління німецьких БМП буде в ЗСУ до кінця року

Цей 500-сильний (8V92,турбонаддув) повнопривідний автомобіль з системою баків на 24 605 літрів та колісною формулою 8х8 має посилене управління – передня та задня колісні пари поворотні. Шини, як і належить воєнній техніці, із центральною системою накачування шин (CTIS), що полегшує налаштування відповідно до різноманітних умов місцевості.

Як продовжити термін служби акумулятора? За можливості не використовуйте електронні системи, коли авто не рухається, адже вони стають причиною високого навантаження на АКБ. Заряджайте акумулятори після тривалого простою за допомогою професійного зарядного пристрою Bosch. Якщо ж АКБ потрібно замінити, вибирайте надійного виробника зі сторічною історією - такого як Bosch. Рекламна інформація

Кошти на ініціативу з розбудови потенціалу безпеки лише у 2024 році для військової допомоги Україні становлять приблизно 7,1 млрд євро. Наразі на військову допомогу Україні було витрачено приблизно 5 мільярдів євро (2023 рік) та приблизно 1,6 мільярда євро (2022 рік).

Додаткові приблизно 2,9 мільярда євро були виділені в перші два роки війни, але те замовлене надійде лише у 2025-2028 роках.

З початку російського збройного нападу на Україну 24 лютого 2022 року Німеччина поставила матеріальних засобів із запасів Федеральних збройних сил на суму приблизно 5,2 мільярда євро, що відображає орієнтовну вартість.



У нинішньому транспортному пакеті є:

47 броньовиків, мінно-стійкі транспортні засоби із захистом від засідки (MRAP);

1 РЛС ТРМЛ-4Д;

4 самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000 із запасними частинами;

2 мостоукладальні танки BEAVER із запчастинами;

3 танки для розмінування WISENT 1 із запчастинами;

8 десантних машин Caracal;

20 патрульних машин охорони кордону;

6 тягачів-цистерн-транспортерів M1070 Oshkosh;

15 самохідних зенітних установок GEPARD;

14 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти Gereon RCS.

Читайте також Пошкоджену військову німецьку техніку ремонтуватимуть в Україні

Практично опис усіх цих машин редакція Авто24 уже подавала у стрічці новин. Однак є кілька позицій транспорту, що не зустрічалися в наших новинах. До них можна віднести роботизовані дистанційно керовані наземні транспортери Gereon RCS.

До нинішнього часу їх у списках допомоги не було. Це – перша партія з 14 одиниць. Головна особливість в тому, що ці безпілотники навіть в армії Німеччині вважаються рідкісними. Тестування такої техніки розпочалося лише в січні нинішнього року. Експерти вважають, що до швидкого комплектування німецького війська такими машинами спонукав досвід війни в Україні.

Фото: ARX Robotic

Серія наземних роботизованих платформ розробки ARX Robotic має кілька моделей та модификацій в різних розмірних групах. В основі гусенична ходова база, на яку можна встановить будь-яку платформу чи модуль, у т.ч. стрілецький з дистанційно керованих кулеметів чи гранатометів. Найменші й малопомітні транспортери можуть працювати як роботи-камікадзе, трохи більші – виконують логістичні, медико-евакуаційні завдання.

Платформа Gereon RCS (141,5 см × 131 см × 73 см) має максимальну вантажність до 600 кг та спроможна на одному заряді батареї подолати 40 кілометрів, мотаючись з тилу на передову й назад чи транспортуючи в далекому рейді необхідні вантажі.

Читайте також Німецька військова техніка посилила ППО та механізовані підрозділи ЗСУ

Середня швидкість цього дистанційно-керованого транспортера всього 20 км/год, але для малопомітного переміщення більше й не треба.

Поява таких машин в українських підрозділах значно посилить потенціал наземних роботів в зоні ведення бойових дій.