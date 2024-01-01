З Норвегії у Тернопіль прибули автомобілі та медичні вантажі на 700 тисяч євро

Конвой привели норвезькі волонтери ГО "Машини для України". Разом з ними прибули члени парламенту Королівства. Вони регулярно допомагають формувати кошти на такі транші для України.

Як йдеться у повідомленні Тернопільської ОВА, цього разу для поповнення армійського автопарку та запасів місцевої медицини союзники привезли шість автомобілів різного типу й чимало товарів побутового та медичного призначення. Всю номенклатуру закупленого вантажу норвезькі волонтери попередньо погодили з українськими медиками.

Читайте також Вантажні машини на гусеницях передає для ЗСУ Норвегія

Загальна вартість привезеного для допомоги українцям сягнула понад 700 тисяч євро. Гроші донатили рядові норвежці, підприємства, організації, релігійні спільноти та, звісно, самі депутати.

​

У нинішньому транспортному пакеті помітно виділяють буси – вантажні "течики" Volkswagen Transporter, пасажирський мікороавтобус Ford Transit, а також легкові автомобілі Fiat Doblo, Peugeot 307, Honda CR-V. Про ці машини редакція Авто23 розповідала неодноразово.

Читайте також Через агресивну поведінку сусідів норвезька армія підсилилася корейськими гаубицями

Варто лише уточнити, що всю техніку волонтери пригнали своїм ходом. Перед цим вона пройшла відповідне сервісне обслуговування, отримала заміну фільтрів, мастил тощо.

Уся техніка, що прибула до гуманітарного хабу, у Тернополі не затрималася. Обласна військова адміністрація відразу ж по акту передала машини армійським підрозділам, відповідно до запитів підшефних частин. Їх подальший маршрут у війська не розкривається, що цілком виправдано.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення згадана вище норвезька громадська організація "Машини для України" вже передала для української армії 133 автомобілі різного виконання та призначення.

Фото, відео: Тернопільська ОВА