З якого віку можна стати власником транспортного засобу в Україні

За українськими законами громадяни можуть стати власниками транспортних засобів з 14-річного віку. Така норма врегульована постановою КМУ № 1388 від 7 вересня 1998 року. Однак має певні обмеження, про які розповіли у Головному сервісному центрі МВС.

Реєстрація транспортного засобу на людину яка не досягла 18 років здійснюється виключно за наявності нотаріально засвідченої згоди батьків, усиновлювачів або піклувальників. У такому разі в реєстрі зазначаються їхні дані (прізвище ім’я, по батькові), а також робиться відмітка про заборону перереєстрації з метою відчуження чи зняття з обліку без дозволу батьків та органу опіки і піклування. Така ж сама інформація зазначається й у графі “Особливі відмітки” в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Повне право самостійного розпорядження транспортом настає після досягнення 18-річного віку. Тобто усі обмеження щодо перереєстрації чи зняття з обліку діятимуть до повноліття.

Окремо передбачено випадки успадкування. Якщо транспортний засіб переходить неповнолітньому у спадок за законом, його можна зареєструвати на нового (неповнолітнього) власника незалежно від віку.

Важливо пам’ятати: право власності на автомобіль чи мотоцикл не дорівнює праву керування ним. Керувати транспортним засобом за українськими законами можна лише після отримання посвідчення водія у визначеному віці. При цьому за українськими законами штрафи з камер надходять власнику транспортного засобу навіть якщо у нього немає посвідчення водія.

Тож формально стати власником автомобіля чи іншим транспортом в Україні можливо вже з 14 років, проте лише після повноліття власник отримує право самостійно розпоряджатися транспортним засобом без додаткових погоджень.