З Японії до України везуть ще 30 військових машин Mitsubishi Type 73

На своїй ФБ-сторінці новину озвучило Міністерство оборони Японії. Там наголошується, що ця партія техніки йде у продовження раніше переданого 101 такого автомобіля та іншої техніки.

Перші дві машини прибули до Києва ще у травні 2023 року, а вже у грудні того ж року розпочалося поетапне постачання. Про це редакція Авто24 вже розповідала.

З показаного фото видно, що до постачання приготовлено машини зі складських запасів оборонного відомства. Як і в попередні рази, це будуть машини у доброму технічному стані, підготовлені до екстремальної експлуатації в умовах війни.

Півторатонний військовий повнопривідний автомобіль Mitsubishi Type 73 Kogata бере родовід від світового бестселера Mitsubishi Pajero. Фото: сайт silodrome.com

Від цивільної версії салон "сімдесят третьої" відрізняється дещо спартанським облаштуванням, як і належить військовим машинам. До того ж тут на відміну від мирних аналогів використано електрообладнання з напругою 24 В.

Підсилена ходова 1470-кілограмового за повною масою автомобіля добре тримає бездоріжжя (див. презентаційне відео внизу). Тягові можливості повнопривідного 4х4 Type 73 забезпечує 116-сильний дизельний двигун з 4-ступеневою автоматичною коробкою передач та двоступеневою роздавальною коробкою Super Select 4WD.

Як і в минулі рази, нинішня додаткова партія з трьох десятків машин має праве кермо. Тентовий кузов з двома основними активними дверима попереду та багажними позаду за запасним колесом можна легко трансформувати під будь-які потреби, у т.ч. антишахедні для зенітно-кулеметних мобільних загонів.

Не такий комфорт як у цивільному Pajero, але куленепробивний 2,8-літровий турбодизель компенсує це живучістю, а повний привід – гарним ходом. Фото: сайт silodrome.com

Також ця машина добре придатна для рейдів у тил ворога, патрулювання, розвідки, різних логістичних та бойових завдань.

Коли саме надійде техніка до України, не повідомляється. В короткому сповіщенні сказано, що техніку відправлено.