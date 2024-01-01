За 2024 рік у столиці засипали 127 тисяч квадратних метрів ям на дорогах

Упродовж 2024 року струменево-ін’єкційним методом столичні дорожники відремонтували понад 127 тисяч м кв. асфальтного покриття. Про це інформує КК «Київавтодор».

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Шляхово-експлуатаційні підприємства комунальної корпорації використовують такий метод, щоб запобігти передчасному руйнуванню дорожнього покриття.

Принцип цього ремонту наступний: місце спочатку очищують стиснутим повітрям, далі заповнюють бітумною емульсією з дрібним щебенем під тиском. Завдяки цьому за кілька хвилин з асфальтобетонного покриття зникають тріщини й неглибокі вибоїни.

Використання цих технологій дасть можливість комунальній корпорації вже найближчим часом зменшити об’єми поточного ремонту, віддаючи перевагу роботам з капітального ремонту та реконструкції вулично-дорожньої мережі.