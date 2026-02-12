Мікроавтобус психологів-волонтерів переробили в реанімобіль для прикордонників

Раніше цей автомобіль був частиною мобільних команд фонду: на ньому психологи та реабілітологи виїжджали безпосередньо у зону бойових дій для допомоги військовим.

Однак нові виклики змусили волонтерів зреагувати на потреби військових медиків і переробити бус в медичний спецтранспорт. Як повідомляє Держприкордонслужба, автівка поїхала на один з найгарячіших напрямків – під Вовчанськ. Повністю обладнаний сучасний реанімобіль вже експлуатують прикордонники бригади "Форпост".

Там, де складно і дуже потрібно

"Ситуація на напрямку важка: міста залишаються без світла та води. В таких умовах швидкість евакуації – це різниця між життям і смертю. Тому ми передали цей реанімобіль туди, де він потрібен найбільше", – зазначають благодійники.

Renault Trafic міняє призначення

Для медичної допомоги, евакуації в зоні бойових дій вибір Renault Trafic не є випадковим. Це надійне та маневрене авто відповідає критичним вимогам.

Тут стоїть надійний дизельний двигун об'ємом 2.0 л (dCi), що забезпечує необхідну потужність при повному завантаженні. Адаптована підвіска згладжує нерівності, що критично важливо при транспортуванні важкопоранених.

Разом з каретою медичної допомоги та евакуації поранених в тил прикордонникам передали багато чого потрібного. Фото: ДПСУ

Габаритна спроможність також сприятлива медичному виконанню, бо оптимальна колісна база (L2) дозволяє розмістити повний комплект реанімаційного обладнання, зберігаючи маневреність на розбитих дорогах.

Не гірше заводської комплектації

Вантажність понад 1000 кг дозволяє встановити дефібрилятор, монітор пацієнта, кисневі балони та систему ШВЛ. Авто обладнане додатковими акумуляторами для безперебійної роботи медичних приладів під час руху.

"Фронт в Україні тримається не лише на зброї. Він тримається на людях, які ставлять гідність вище за страх. На воїнах, медиках та волонтерах, які своєю щоденною відповідальністю тримають країну", – зазначили благодійники, на яких посилаються в Держприкордонслужбі.

Це була допомога однодумців

Цей проєкт виконано спільно з бельгійською організацією Be for UA та меценатами The Traveling Colonels (Col Monte & Col Chuck).