За десять прихованих iPhone-17 перевізник втратив гаджети й мікроавтобус

Як повідомляє Львівська митниця, 47-річний житель Чернівців повертався з Польщі.

Будь-які заборонені чи приховані товари він не заявляв. Про сховані у спеціально зробленій ніші підлокітника гаджети промовчав.

До мільйонної суми трохи не дотягнув

Прихований товар митники зі схованки вилучили. За приблизними підрахунками загальна вартість гаджетів перетнула суму понад 700 тисяч гривень.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. ст. 483 МК України. Товар та транспортний засіб вилучено.

Десять невеличких коробочок з гаджетами до власника точно не повернуться. Вилучений мікроавтобус ще під питанням. Фото: оперативна зйомка