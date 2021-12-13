Електромобільні батареї в період із 2010 по 2021 рр просіли у ціні на 89%. За прогнозами спеціалістів вони дешевшатимуть й надалі.

Ціни на акумуляторні батареї для електромобілів знизилися з $1200/кВт*год у 2010 р. до $132/кВт*год у 2021 р. Іншими словами, за 11 років вони подешевшали на 89%, сказано у дослідженні проведеному аналітиками Green Car Congress.

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Найнижчі ціни на АКБ зафіксовані в Китаї - $111/кВт*год. У США та Європі ціна вища на 40% та 60% відповідно. Це відображає відносну незрілість цих ринків вважають експерти.

Фахівці зазначають, що подальше падіння цін може у найближчій перспективі вирівняти вартість машин з нетрадиційним приводом та автомобілів, які використовують двигун внутрішнього згоряння.

“Автовиробники зможуть виробляти та продавати електромобілі для масового ринку за тією ж ціною, що й порівняні за класом автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння на деяких ринках. Це передбачає відсутність субсидій, але фактичні стратегії ціноутворення залежатимуть від автовиробника та місця розташування виробництва”, – розповіли у Green Car Congress.

Дослідники прогнозують, що до 2024 р. середні ціни на акумуляторні батареї повинні опуститися нижче за $100/кВт*год. Водночас зростання цін на сировину означає, що у 2022 р. середні ціни на комплектуючі можуть зрости до $135/кВт*год.

“За відсутності інших покращень, які можуть пом'якшити цей вплив, це може означати, що час, коли ціни впадуть нижче за $100/кВт*год, може відсунутися на два роки вперед. Це вплине на доступність електромобілів або маржу виробників і може завдати шкоди економіці підприємств збереження енергії”, — додали експерти Green Car Congress.