За переобладнання авто для людей з інвалідністю можна буде отримати компенсацію

Кабмін ухвалив постанову № 1442 від 7 листопада 2025 року, якою затвердив порядок реалізації експериментального проекту з призначення та виплати грошової компенсації за переобладнання транспортних засобів для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Проект стартує з 1 січня 2026 року та координується міністерством у справах ветеранів України.

Компенсація надаватиметься в межах фактично понесених і документально підтверджених витрат, але не більше 70 тисяч гривень. Право на виплату мають особи з інвалідністю внаслідок війни, які є власниками легкового автомобіля та мають медичні показання для керування транспортним засобом зі спеціальним або ручним керуванням. Виплата здійснюється одноразово протягом строку дії експериментального проекту за умови, що заявник раніше не отримував аналогічної компенсації з державного чи місцевих бюджетів або з інших джерел.

Важливою особливістю проекту є те, що компенсація може бути призначена незалежно від року фактичного переобладнання автомобіля. Ключовою умовою є подання повного пакета документів, які підтверджують обсяг витрат, а також державна реєстрація або перереєстрація переобладнаного транспортного засобу не раніше 1 січня 2026 року.

Уряд також визначив кількісні обмеження: у 2026 та 2027 роках максимально можливу кількість отримувачів компенсації обмежено до 1000 осіб на рік. Це свідчить про експериментальний характер програми та намір чиновників оцінити її ефективність перед можливим масштабуванням.

Для отримання компенсації особа з інвалідністю внаслідок війни повинна звернутися до структурного підрозділу з питань ветеранської політики виконавчого органу міської ради за місцем задекларованого, зареєстрованого або фактичного проживання. Подання заяви допускається як у паперовій формі, так і в електронному вигляді шляхом надсилання сканованої копії заяви на офіційну електронну адресу відповідного органу.

Переобладнання транспортних засобів має здійснюватися відповідно до вимог Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 607 від 21 липня 2010 року, з обов’язковою подальшою державною реєстрацією в сервісних центрах МВС. Такий підхід забезпечує дотримання стандартів безпеки дорожнього руху та правову легальність експлуатації спеціально обладнаних автомобілів.

Запровадження цього експериментального проекту є черговим кроком у системній підтримці ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Він спрямований на підвищення мобільності, рівня самостійності та соціальної інтеграції цієї категорії громадян, а також на створення додаткових можливостей для працевлаштування, участі в суспільному житті.