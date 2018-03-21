В уряді затвердили програму ремонту, реконструкції та будівництва доріг. Обіцяють, що через п’ять років наступить покращення.

Згідно з текстом програми, загальний обсяг її фінансування становить 298,349 млрд грн, з яких 178 млн грн - за рахунок Державного дорожнього фонду, 113,8 млрд грн - за рахунок інших джерел.

Представляючи програму на засіданні уряду в середу, голова Держагентства автомобільних доріг України Славомір Новак повідомив, що за п'ять років планується якісно сполучити автодорогами всі обласні центри країни.

"Одразу хочу зазначити: ми плануємо поступово відходити від поточних середніх ремонтів і здійснювати капітальний ремонт, реконструкцію і нове будівництво. Це потребує більш професійної підготовки проектної документації, більшої підготовки та конкуренції між будівельними організаціями", - сказав він.

За словами С.Новака, до кінця 2022 року в Україні може бути відремонтовано половину загальної мережі доріг державного значення - близько 20 тис. км. "Крім того, планується, що з 2020 року ямковий ремонт буде лише аварійним і стане винятком, а поточний середній піде в історію. Загалом за п'ять років основні ремонтні роботи будуть здійснені за основними міжнародними напрямками", - додав С.Новак.

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Голова "Укравтодору" також повідомив, що з огляду на економію коштів за кредитами Європейського банку реконструкції і розвитку він запропонував міжнародним партнерам продовжити ремонт траси Київ-Одеса від Білої Церкви (Київська обл.) до межі з Черкаською областю в рамках наявних кредитних ліній. "Подальші роботи на цій дорозі здійснюватимемо за рахунок нових кредитних ліній", - сказав голова Держагентства.

Загалом він наголосив, що кожен євро, інвестований у розвиток доріг, це 2,5 евро у ВВП країни. Таким чином, реалізація Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018-2022 рр. має принести більш, ніж на 800 млрд грн зростання ВВП. "Хочу подивитися в очі міністру фінансів і переконати його в тому, що інвестиція в розвиток доріг - це найкраща інвестиція в розвиток економіки країни", - заявив С.Новак.