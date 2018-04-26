Схоже, якість українських доріг хвилює не тільки простих автомобілістів. Генеральний прокурор висловив бажання кримінально карати тих, хто погано будує і ремонтує дороги.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко акцентував увагу на відкритті кримінальних проваджень у разі неякісного будівництва автомобільних доріг у регіонах. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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"Юрій Луценко відзначив необхідність вивчення стану доріг після будівництва та капітального ремонту протягом останніх двох років. У разі руйнування цих об'єктів - порушувати кримінальні справи і залучати до кримінальної відповідальності замовників, виконавців, працівників технічного нагляду", - сказала Сарган, передає УНН.

Нагадаємо, що в разі пошкодження автомобіля з-за незадовільного стану дороги можна отримати компенсацію. Як це зробити, детально описано в цьому матеріалі.