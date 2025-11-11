За продаж "наліво" пального на 5,8 мільярда гривень затримали підозрюваного, який був у міжнародному розшуку

За процесуального керівництва Генпрокуратури України поліція затримала чоловіка, який перебував у міжнародному розшуку за підозрою у заволодінні майном в особливо великих розмірах. Як йдеться у повідомленні ГПУ, фігуранту справи висунуто обвинувачення за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідством встановлено, що упродовж 2017–2022 років посадовці вищої ланки нафтопереробного підприємства разом із пов’язаними комерційними структурами організували схему незаконного відчуження паливно-мастильних матеріалів.

Як "заробляли" гроші менеджери НПЗ

Нафтопродукти передавалися без оплати, що вже цікаво. Далі нафтопродукти продавалися, а кошти переказували на рахунки учасників схеми.

Наступний етап у цій схемі був ще цікавішим. Для прикриття оборудки укладали договори з відтермінуванням платежів "до двох років після завершення воєнного стану".

Фігурант справи, чия афера з пальним оцінюється в мільярди гривень, підписує протоколи про затримання. Фото: Офіс Генпрокурора, Facebook

Скільки вкрали

За приблизними підрахунками збитки підприємству від виведення за фінансовий облік, а фактично за крадіжку продукції нафтопереробного заводу, перетнули позначку у понад 5,8 млрд грн (5 800 000 000 грн).

Причетному до афери з пальним та мастильними матеріалами торік оголосили про підозру, але той переховувався за кордоном. Яким чином на нього вийшли, як його затримали і як він опинився в Україні знову, не повідомляється.

Сказано лише те, що 7 листопада 2025 року на його руки наділи кайданки. Затриманому за клопотанням прокурорів суд обрав запобіжний захід.