За що польська дорожня інспекція штрафує українські та турецькі фури

У 2024 році найбільша кількість каботажних операцій виконувалася у Німеччині (79,31 мільйона тоннокілометрів), Франції (31,06 мільйона), Бельгії (18,43 мільйона), Нідерландах (12,7 мільйона) та Італії (10,6 мільйона).

У Польщі, як пише 40ton.net, з цього приводу вже почали бити тривогу. Там каботажні перевезення рік у рік набирають оберти.

Польща з каботажем ніяк не впорається

Якщо з 2015 по 2021 рік цей вид перевезень на польських дорогах не перевищував 500 000-600 000 тоннокілометрів на рік, то уже у 2022-2023 роках ці показники були значно вищими, сягнувши 700 000-800 000 тоннокілометрів на рік.

Перевірка автоперевізника у зоні відпочинку в Гебултові. Фото: Малопольський відділ транспортної поліції

Далі пішло з ще більшою висхідною. У 2024 році каботаж у Польщі подвоївся, збільшившись до 1,537 мільйона тоннокілометрів. Звісно, українські перевізники також постаралися. Попри великі штрафи при виявленні таких транспортних послуг, наші та турецькі фури там у лідерах.

Відстежувати можна заднім числом

Для таких операцій Польща ще торік зробила "хід конем" і запровадила так званий процес RMPD. Про це свого часу редакція Авто25 писала.

Ту програму розроблено спеціально під вантажівки з країн, що не входять до ЄС. Такий транспорт у Польщі підпадає під дію Реєстру міжнародних автомобільних перевізників (RMPD), що базується на супутниковому відстеженні SENT.

Рішення було запроваджено спеціально для боротьби з незаконним каботажем, оскільки супутникові дані дозволяють реконфігурувати рух певного транспортного засобу в межах Польщі. І, як показали нещодавні приклади, підключення до RMPD може бути вирішальним під час перевірок.

Як "пеленгує" незаконний каботаж RMPD

На минулому тижні, 28 жовтня, Гданська воєводська інспекція дорожнього транспорту (WITD) зупинила вантажівку з тентованим бортом, що належить українському перевізнику. Фура рухалася об'їзною дорогою Трьомістом без вантажу, а його водій заявив, що їде забрати вантаж, призначений для України.

За словами керманича, його робота обмежується двосторонніми перевезеннями між Україною та Європейським Союзом, що відповідно до угоди між ЄС та Україною, продовжено до березня 2027 року. Це знімає усілякі обмеження і не потребує класичних дозволів. Звісно, каботажні перевезення у цей дозвіл не входять.

На слово про маршрут фури у Польщі повірили, але перевірили в системі RMPD й виявили каботажний рейс. Фото: Гданська воєводська інспекція дорожнього транспорту

Перевірка документації, зокрема записів тахографа, викликала підозри, що водій може приховувати свою справжню трудову діяльність. Тому інспектори перевірили дані геолокації з системи RMPD, до якої був підключений транспортний засіб.

Скільки коштував українцеві каботаж

З'ясувалося, що зелений Volvo щойно здійснював каботаж у Польщі на маршруті між Варшавою та Гдинею. Такі перевезення не підпадають під дію угоди між ЄС та Україною, а це означає, що це мав бути незаконний каботаж.

Водій визнав порушення закону. Інспекція дорожнього транспорту (ІДТ) розпочала адміністративне провадження за незаконне перевезення. Це обійдеться у штрафу 12 000 злотих, що у конвертації відповідає сумі в 136 700 гривень.

Українці в Польщі не самотні

Найближчими компаньйонами в каботажі на польських дорогах нашим перевізникам є турецькі колеги. Оскільки вже наступного дня, 29 жовтня, Краківська воєводська інспекція дорожнього транспорту зупинила на трасі S7 між Краковом та Єнджею рефрижератор турецької компанії.



Турецька фура везла "каботажні" помідори, завантажені в Польщі для польського одержувача. Фото: Краківська воєводська інспекція дорожнього транспорту

Турецькому перевізнику світить відразу два штрафи – 12 000 за каботаж, як і українському колезі, та штраф у такій же сумі за не підключення транспортного засобу до супутникового RMPD.

Доки не буде сплачено обидва депозити на загальну суму 24 000 злотих (273 208 грн), транспортний засіб було примусово затримано і переміщено на стоянку під охороною.

Помідори не постраждали, їх перевантажили на іншу фуру й доставили замовнику. Ймовірно, турецькій компанії й за це доведеться заплатити, не кажучи вже про оплату стоянки своєї фури.