За що український водій має сплатити майже мільйон гривень штрафу

За цим Opel Movano у Польщі "висіло" 17 фінансових порушень
Фінансове покарання оскаржувати не варто, бо усі стягнення стосуються ігнорування водіями електронної плати за проїзд мережею доріг e-TOLL.
Як пише Krajowa Administracja Skarbowa, фінансові борги виявлено на нинішньому тижні. Їх накопичення з'ясувалося під час рейдової перевірки.
Водій за проїзд не платив
У вівторок, 20 січня, співробітники митно-податкової служби Третього відділу впровадження у Грубешові зупинили для перевірки Opel Movano з причепом. Автомобіль належав українському перевізнику (див відео внизу, для активації двічі підряд натисніть в зоні двох нижніх рядків чорної плашки).
У ході перевірки інспектори АМА з'ясували, що за цим транспортним засобом вже давно "висить" зобов'язання сплатити дорожнє мито e-TOLL. Всього виявлено 17 фінансових порушень.
Якщо штраф конвертувати в гривню
Підрахували, звели в одне ціле й виписали штраф у розмірі 25 500 злотих, тобто у конвертації це буде 308 486 гривень.
Штраф хоча й великий, але його рекордсменом стягнення вважати не варто.
Рекордсмен визначився ще в понеділок
Днем раніше, 19 січня, співробітники Люблінського управління національних доходів з Третього виконавчого відділу в Грубешові також затримали українського перевізника.
Тут кількість несплат стала рекордною
У цьому випадку було виявлено 52 порушення обов'язку сплатити проїзду в системі e-TOLL. Вони накопичувалися з квітня 2025 року.
Тут також все підрахували й за порушення правил електронної оплати проїзду виписали українському перевізнику квитанцію на сплату до бюджету Польщі 78 000 злотих. Якщо конвертувати, то це буде 943 605 гривень.