Асоціація “Укравтопром” опублікувала статистику виробництва автомобілів в Україні за січень 2018 року.

За даними організації, в січні поточного року на українських автозаводах було вироблено 570 автотранспортних засобів, що на 44,7% більше січня минулого року. Легкові автомобілі в кількості 479 шт. вироблялися лише на заводі ПрАТ “Єврокар”.

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Також за перший місяць 2018 року було вироблено 59 автобусів. Крім того в січні поточного року в Україні виготовлено 32 комерційних транспортних засоба.

