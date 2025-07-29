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За яке порушення на дорозі передбачено 51 000 гривень штрафу

Керування у стані наркотичного сп’яніння вважається одним з найтяжчих порушень правил дорожнього руху. Покарання складається не тільки з суттєвих штрафів, але й з позбавлення права керування на досить довгий термін.
51 000 гривень штрафу: за яке порушення таке покарання- Auto24

ФОТО: freepik.com|

Керування у стані наркотичного сп’яніння

Євген Гудущан
logo29 липня, 15:20
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У Патрульній поліції Івано-Франківської області нагадали про відповідальність за керування у стані наркотичного сп’яніння:️

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  • за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння або відмова від проходження огляду на стан сп'яніння) КУпАП — штраф 17000 гривень із позбавленням права керування на рік;
  • за ч. 2 ст. 130 (Повторне протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — штраф 34000 гривень із позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб із оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;
  • за ч. 3 ст. 130 (Третє та наступні протягом року керування у стані сп’яніння) КУпАП — 51000 гривень із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років та конфіскацією транспортного засобу;
  • за ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю, наркотичних речовин чи лікарських препаратів до проведення відповідного огляду) КУпАП – 34000 гривень або адміністративний арешт на строк п’ятнадцять діб із позбавленням права керування 3 роки.

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