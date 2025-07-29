За яке порушення на дорозі передбачено 51 000 гривень штрафу

Керування у стані наркотичного сп’яніння вважається одним з найтяжчих порушень правил дорожнього руху. Покарання складається не тільки з суттєвих штрафів, але й з позбавлення права керування на досить довгий термін.