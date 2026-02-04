За які гроші одеські перевізники обіцяють ухилянтів переправити за кордон

На власному автомобілі він запропонував довести "туристів" практично до самісінького кордону, а там уже показати таємну стежку для пішого переходу на територію сусідньої країни.

Пропозиція виявилася слушною, а вартість послуги – не захмарною. Як йдеться у повідомленні Ізмаїльського районного відділу поліції Одещини, чоловіки погодилися на запропонований варіант.

Перетин кордону перевізники гарантують

Оскільки було запевнення про "гарантований перетин кордону", то у визначений час виконавець та його клієнти зустрілися. Сталося це у Білгород-Дністровському районі, звідки власний автомобіль-трансфер 66-річного переправника взяв курс до кордону.

В салоні автівки, модель якої не вказано, її власник "обілетив" людей, але не сповна. Один пасажир розрахувався повністю, а інший – частково, пообіцявши віддати всю суму пізніше. Вочевидь, це мало статися на стежці через кордон, "про яку ніхто не знав".

Усі троє були впевнені в успішному завершенні угоди, але щось пішло не так. Фото: оперативна зйомка

Завершити маршрут не вдалося. Практично біля кордону поліцейські з прикордонниками зупинили автомобіль переправника, обірвавши його задуми щодо заробітку.

"Слідчі вилучили у ділка мобільний телефон з важливою інформацією і гроші, отримані в незаконний спосіб, на які суд наклав арешт", – зазначається у релізі.

Випустили під заставу, але чи надовго

Поліцейські затримали фігуранта у процесуальному порядку. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 тис. 240 гривень, яким він скористався.

"Чоловіку було висунуто обвинувачення за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Йдеться про організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Обвинувальний акт скеровано до суду. Згідно із чинним законодавством, обвинуваченому загрожує до дев’яти років позбавлення волі", – повідомив старший слідчий Ізмаїльського районного відділу поліції Валентин Янков.

За 8 000 доларів можна піти "пішим маршрутом"

Це не поодинокий випадок з приватним трансфером до кордону й "таємними стежками" до Молдови. Днями за цією ж статтею і практично за такі ж діяння суд визнав винним 51-річного жителя одного з сіл Кубейської громади сусіднього Болградського району Одещини.

Фігурант справи організував незаконне переправлення чоловіка призовного віку за кордон поза пунктами пропуску. Він знайшов 27-річного "клієнта" і за 8 000 доларів пообіцяв показати "безпечний маршрут".

Переконливо послати клієнта "пішим маршрутом" за 8000 доларів потрібно вміти. Фото: оперативна зйомка



Трансфери у прикордонні стають модними

Зустрівшись "туриста" в обумовленому місці, ділок на автомобілі довіз чоловіка до околиць одного з прикордонних сіл Болградського району. Отримавши обумовлені гроші, зловмисник разом із «клієнтом» вирушив пішки до державного кордону, де мав показати піший маршрут у сусідню країну.

Щоправда, "таємна стежка" виявилася зовсім не таємною, а звичайною. Обох затримали. Сталося це у грудні. А вже цими днями відбувся суд.

Організатору каналу переправлення призначили покарання у вигляді семи років позбавлення волі з подальшим позбавленням права обіймати посади в органах державної влади й місцевого самоврядування строком на два роки та з конфіскацією майна. Крім цього, суд постановив вилучені гроші конфіскувати на користь держави.