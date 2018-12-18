Одеська регіональна митниця надала офіційне роз’яснення автовласнику, який хотів продати авто, розмитнене за пільговими ставками акцизу у 2017-2018 роках.

Після набрання чинності так званого "Закону про доступне розмитнення" ставки акцизу на деякі автомобілі стали значно привабливішими, ніж були навіть за пільговими тарифами у 2017-2018 році згідно Закону 1389. Тому багато автовласників, у яких в техпаспорті стоїть відмітка "заборона відчуження протягом 365 днів без сплати повних ставок акцизу", виявили бажання продати автомобіль.

І оскільки тепер повні ставки акцизу подекуди менші за пільгові, які діяли протягом минулих двох років, то такі автовласники сподівались як мінімум без додаткових витрат зняти цю відмітку в свідоцтві про реєстрацію, а як максимум – отримати різницю між заплаченими податками та нинішніми. Більше того, про можливість вільно зняти таке авто з обліку без сплати додаткових платежів заявив нардеп Роберт Горват, розробник Закону 1389.

Однак на запит власника автомобіля, який був розмитнений за пільговими ставками акцизу, Одеська регіональна митниця надала чітку відповідь. Вона вважає, що при зміні власника потрібно керуватися тими повними ставками акцизу, які діяли на момент розмитнення автомобіля. Тобто продати таку машину без доплати акцизу не вдасться.

Втім, юристи вважають, що дану відповідь митниці можна оскаржити в суді.

Нагадаємо, що Кабмін затвердив тимчасовий порядок розмитнення авто.