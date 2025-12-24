Загадковий бренд Kosmera готується представити власний гіперкар

Як розповідає Carscoops, про гіперкар поки що відомо небагато, однак заявлені цифри вражають. За словами компанії, силова установка забезпечуватиме до 469 к.с. на кожне колесо, що даватиме сумарну потужність на рівні 1877 кінських сил. Kosmera також обіцяє співвідношення потужності до маси майже 1:1 — показник, характерний для найекстремальніших гіперкарів сучасності.

Основою автомобіля стане високотехнологічне шасі з використанням композитів аерокосмічного класу та металевих елементів, виготовлених методом 3D-друку. За словами розробників, така конструкція має забезпечити виняткову жорсткість на кручення, необхідну для надвисоких навантажень.

Дизайн із натяками на легенди

Перші тизерні зображення дозволяють скласти загальне уявлення про зовнішність моделі. Передня частина з виразною решіткою радіатора викликає асоціації з Alfa Romeo та Bugatti, тоді як профіль із вигнутими крилами, похилим дахом і масивним заднім спойлером підкреслює трекову спрямованість автомобіля. Усе це формує образ класичного гіперкара, переосмисленого крізь призму сучасних технологій.

Штучний інтелект і підвіска майбутнього

Kosmera робить ставку не лише на цифри, а й на цифрові інновації. Однією з ключових фішок стане AI Coach — система на базі штучного інтелекту, яка має допомагати водієві на трасі. Вона працюватиме у зв’язці з проєкційним дисплеєм доповненої реальності, що показуватиме ідеальну гоночну траєкторію безпосередньо на лобовому склі.

Не менш амбітно звучить і опис активної підвіски з лінійним електродвигуном. За задумом інженерів, вона зможе миттєво змінювати характер автомобіля — від максимально комфортного режиму з “нульовими відчуттями” до жорсткої конфігурації, готової до гоночного треку. Додаткову інтригу створює загадковий “механізм розблокування подвійного керма”, про який компанія поки що говорить без подробиць.

Прототип без гарантій серійного майбутнього

Попри всі гучні заяви, Kosmera одразу уточнює: обидві моделі, включно з гіперкаром, є прототипами та статичними демонстраційними автомобілями. Їхнє головне завдання — показати дизайнерські та технологічні можливості бренду, а не анонсувати швидкий старт виробництва. Про серійні плани, ціни чи ринки збуту компанія наразі не повідомляє.

Чому цей гіперкар можуть побачити лише на CES

Є ще один важливий нюанс. Назва Kosmera зареєстрована китайською компанією Xing Chen Future Automotive Technology Co Ltd, що робить появу цих автомобілів на американському ринку малоймовірною. Фактично, для більшості відвідувачів CES це може стати єдиною можливістю побачити гіперкар потужністю майже 1900 к.с. наживо — перш ніж він, цілком імовірно, назавжди залишиться частиною виставкової історії, а не реального автопрому.