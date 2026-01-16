Захід везе, Київ купує: несподівана карта авторинку України у 2025 році

За даними аналізу ринку легкових автомобілів Інститутом досліджень авторинку, нових та вживаних, 2025 рік пройшов під знаком дистанційних угод. У першому абзаці варто одразу зазначити джерело: статистика сформована на основі реєстраційних даних та операцій купівлі-продажу на внутрішньому ринку України.

Якщо ще кілька років тому більшість водіїв насторожено ставилися до цифрових сервісів, то сьогодні продаж авто через «Дію» став буденністю. Фактично в структурі ринку з’явилася окрема «цифрова область», яка за кількістю угод випереджає будь-який фізичний регіон. Схожий сценарій цілком можливий і для інших сервісів — наприклад, онлайн-розмитнення, яке спочатку сприйматиметься з обережністю, але з часом стане нормою.

Внутрішні перепродажі: столиця без сюрпризів

Якщо ж говорити про реальну географію, то тут усе досить прогнозовано. Лідерство за кількістю внутрішніх перепродажів утримує Київ із часткою 12,12%. Другу позицію посідає Дніпропетровська область — 7,17%. Одеська, Київська та Львівська області формують стабільну «другу групу» з показниками близько 5%.

Найнижча активність зафіксована у прифронтових регіонах. Донецька та Херсонська області разом не дотягують і до одного відсотка, що цілком пояснюється безпековою ситуацією та міграцією населення.

Імпорт вживаних авто: захід диктує правила

Сегмент «свіжопригнаних» автомобілів у 2025 році залишився максимально прив’язаним до західного кордону. Львівська область утримує беззаперечне перше місце з часткою 14,05% і фактично виконує роль головного логістичного шлюзу для авто з Європи.

Київ із показником 13,14% зовсім поруч, а якщо додати ще й Київську область, то столичний регіон забезпечує майже п’яту частину всього імпорту. Високі показники Рівненської та Волинської областей ще раз підтверджують просту логіку ринку: чим ближче до кордону, тим дешевша й швидша логістика. Для південних і східних регіонів доставка автомобіля з ЄС залишається значно дорожчою, що напряму впливає на обсяги.

Нові авто: ринок великих міст

Продажі нових легковиків у 2025 році виявилися найбільш централізованими. Київ зібрав 42% усіх первинних реєстрацій. Разом із Київською областю це майже половина всього ринку нових авто в країні.

На цьому фоні навіть великі регіони виглядають скромно. Дніпропетровська, Одеська та Львівська області демонструють помітну, але все ж суттєво меншу активність. У більшості інших регіонів частка продажів нових авто коливається в межах 2–3%, що чітко відображає концентрацію платоспроможного попиту у кількох найбільших міських агломераціях.

Що це означає для ринку

Підсумки 2025 року виглядають доволі показово. Внутрішній ринок остаточно «переїхав» у цифровий формат, імпорт вживаних авто тримається на західній логістиці, а нові автомобілі залишаються продуктом великих бізнес-центрів. Географія продажів дедалі точніше віддзеркалює економічну карту країни — з її концентрацією капіталу, населення та інфраструктури.