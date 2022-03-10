Біженці з України прямують до Польщі та інших європейських країн.

За минулу добу, 9 березня, державний кордон України на західній ділянці перетнули майже 118 тисяч осіб та майже 16 тисяч транспортних засобів. Показники свідчать, що пасажиропотік залишився майже незмінним відносно попередньої доби.

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Більшість із тих, хто виїхав – понад 73 тисячі людей – перетнули кордон на українсько-польській ділянці. У результаті цього на даному напрямку все ще відмічаються накопичення людей, автомобілів, а також пасажирських автобусів.

До України за минулу добу прибуло близько 16 тисяч осіб, майже 12,5 тисяч з яких – українці. Більшість з них становлять чоловіки, що планують стати до лав оборони.

Загалом, з 24 лютого, західні кордони України перетнули понад 1,5 мільйона осіб. Чисельність тих, які виїхали за кордон становить понад 1 мільйон 340 тисяч, з яких майже 1 мільйон 180 тисяч громадяни України, решта 165 тисяч – іноземці.

За останні два тижні до України повернулися понад 190 тисяч наших співвітчизників. Переважна більшість з них – чоловіки, які готові стати до строю зі зброєю в руках.

Державна прикордонна служба України рекомендує для перетину кордону до ЄС обирати пункти пропуску на кордонах з Угорщиною, Словаччиною, Румунією, а також з Республікою Молдова. Наразі пункти пропуску з даними країнами майже порожні або завантажені мінімально.