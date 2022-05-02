Перевірки на блокпостах під час воєнного стану стали справжнім болем для автомобілістів. Спробуємо розібратись, чи законні огляд речей, перевірка телефону та вручення повісток.

Питання перевірки на блокпостах регулюється “Порядком перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень та житла громадян при забезпеченні заходів правового режиму воєнного стану”, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2021 року № 1456.

Читайте також: На Львівщині зменшать кількість блокпостів до 100

Отже, у деяких випадках перевірка на блокпостах є законною – правовою основою якої є Конституція України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про основи національного спротиву", "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про національну безпеку України", "Про Національну поліцію", "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України".

Що саме входить до об’єктів перевірки?

Перевірка може проводитися щодо:

документів осіб;

речей (огляд);

транспортних засобів;

багажу та вантажів.

Все це може перевірятися виключно в умовах воєнного стану та під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану.

Хто має право проводити перевірку?

Право на проведення перевірки надано уповноваженим особам Національної поліції України, Служби безпеки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної митної служби України та Збройних сил України. Про право підрозділів територіальної оборони проводити перевірки нічого не сказано.

Чи можлива перевірка телефону на блокпостах?

Законодавством не врегульоване дане питання, але оскільки статтею 1142 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за несанкціоноване розповсюдження інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, то уповноважена особа на блокпосту може попросити пристрій для перевірки. Тобто перевірка можлива лише за добровільної згоди особи.

Також слід зазначити, що законодавством не врегульовано питання особистих листувань. Для уникнення конфліктних ситуацій можна надавати засоби зв’язку для огляду, але такого обов’язку у громадян немає.

Чи можливе вручення повісток на блокпостах?

В законодавстві України не визначено місце, де повинна вручатися повістка або місце де це робити заборонено.

Стаття 65 Конституції України передбачає, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.

Відповідно до статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" громадяни України зобов’язані з’являтися за викликом до військових частин або на збірні пункти центрів комплектування та соціальної підтримки. Також цією статтею передбачено, що призов громадян на військову службу під час мобілізації здійснюють територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за сприяння місцевих органів виконавчої влади. Тобто повістку можуть вручити будь-де: на блокпосту, на вулиці, на роботі, в дорозі тощо.

Вручатися повістки можуть через відповідні органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності та безпосередньо посадовими особами районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки.