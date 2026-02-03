Замість спецтехніки сніг прибирає пара коней

Маючи в господарстві двох коней та старенький дідівський причіпний конус очищення доріжок від снігу, чоловік взявся чистити тротуари та доріжки. Технологія хоча й древня, але результативна.

Як пише місцеве видання kalush.informator.ua, перевірений часом спосіб прибирання снігу в черговий раз довів мудрість предків.

Дідівський спосіб працює

Саморобний сніговий відвал конусної конструкції тягне сніговими кучугурами запряжена пара коней. В основному цей транспортний засіб з двох найсправжнісіньких кінських сил працює на тротуарах, куди важкій прибиральній техніці заїзд не рекомендований.

Такий метод очищення тротуарів та алейок виявився не тільки ефективний, але й додав селищу особливого колориту та екологічного затишку: двокінна спецтехніка порадувала як дорослих, так і дітвору – живий приклад роботи древніх способів боротьби зі снігом.

Для тротуарних доріжок містечка сніговий відвал на кінній тязі значно кращий за тракторний варіант прибирання. Фото: kalush.informator.ua

Екологічно та результативно

Таким чином пан Михайло та його коні стали справжніми медійними зірками, демонструючи давні традиції господарювання і водночас виконуючи корисну для містечка роботу. Коні проходять по тротуарах, доріжках та стежечках, куди через вузькі проходи сучасним машинам з місцевого комунгоспу не проїхати.

Сам же оператор у яскравому світловідбивальному жилеті майстерно керує кіньми, всівшись на лаві снігового відвалу. Місцеві жителі з цього приводу з любов'ю до тварин та їх господаря жартують, що тепер у містечку є власна "еко-служба" з очищення снігу.

Машина часу в Рожнятові реальна

Запряжена у такий снігоприбиральний спецпричіп пара коней на засипаних інієм засніжених вулицях наче прийшла з далекого минулого.

Без пального та зайвого шуму обидві конячки, одна з яких ворона, а інша - білої масті, стали суттєвою підмогою не лише для комфорту пішоходів, але й для водіїв.