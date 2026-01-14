Запоріжжя отримало сміттєвози Mercedes-Benz з низькопідлоговими кабінами

Техніка надійшла в межах міжнародної гуманітарної допомоги. За рішенням виконкому міськради її передано на баланс ТОВ "Вельтум-Запоріжжя".

Як йдеться у повідомленні мерії, це підприємство забезпечує вивезення побутових відходів у місті та прилеглих населених пунктах громади.

Читайте також У Запорізькому водоканалі їздитимуть на Mercedes-Benz Zetros та Caterpillar

Навіть під атаками місто в чистоті

Попри постійні ворожі атаки, місто охайне, має не гірший санітарний стан, ніж це було до війни. Щодня на розроблені й добре продумані маршрути Запоріжжя виїжджають до трьох десятків сміттєвозів, кожен з яких здійснює в середньому за зміну три рейси.

Два нові сміттєвози покращать цю роботу, оскільки через війну навантаження на систему зросло – збільшилась кількість населення, з’явилися додаткові завдання, пов’язані з ліквідацією наслідків обстрілів.

"Потреба в додаткових рейсах є через зростання кількості мешканців міста. Крім того, квартальні сміттєвози залучаються до ліквідації наслідків ворожих обстрілів. На такі випадки підприємство також встановлює восьмикубові контейнери”, — розповіла начальниця відділу логістики ТОВ "Вельтум-Запоріжжя" Наталія Краско.

Новий спецтранспорт уже вийшов на маршрути й щодня вивозить майже по 500 кубометрів сміття. Фото: мерія Запоріжжя

Для великого обсягу робіт

Операційні можливості нових сміттєвозів на шасі Mercedes-Benz Econic, про які редакція Авто24 не раз розповідала, приємно вражають фахівців. Кожен з автомобілів має величезний бункер на 22 кубічні метри внутрішнього об'єму.

За один рейс екіпаж спецмашина збирає тверді побутові відходи (ТБО) зі 150 контейнерів. За день це майже 500 оброблених контейнерів.

Читайте також Електричні сміттєвози Mercedes-Benz eEconic витісняють дизельні моделі: що це за машини

Низькопідлоговий Econic зручніший від класичних сміттєвозів

Тривісна машина моделі Econic 2633 з колісною формулою 6x2 має дизельний двигун потужністю 299 к.с. (Євро-6) та 6-ступеневу автоматичну коробку передач.

Автомобіль розроблявся саме під операції з частими зупинками, для чого праві дверцята зі сторони пасажирів мають “автобусне” виконання – вони при відкриванні складаються, а не відкриваються зовні. При цьому кабіна тут низька, поріг входу не має сходинок.

Бонусом надійшло фірмове спецвзуття

Швейцарські партнери власноруч доставили ці автомобілі: доїхали до Умані, провели техогляд, заправили техніку — і тепер вона вже працює в Запоріжжі.

Окрім цього, підприємству передано 50 пар спеціального новенького взуття для працівників.