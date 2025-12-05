Запорізькі громади отримали нову спецтехніку для відновлення інфраструктури

Регіони області та комунальні підприємства Запоріжжя поповнили свої автопарки різною технікою. Як йдеться у повідомленні Запорізької ОВА, надійшли автокрани, трактори, екскаватори, сміттєвози, вакуумні машини та інший спецтранспорт.

Увесь транспорт служитиме громадам для відновлення інфраструктури та ліквідації наслідків обстрілів. Техніку придбано за кошти державної та місцевої дотації.

"Зроблено в Україні" також є

Техніка має відоме в громадах походження. Багато машин виготовлено українськими виробниками як з ввезених комплектів, так і власного виготовлення.

Скажімо, Запорізьке комунальне підприємство “Запоріжміськсвітло” отримало два сучасних автокрани вантажністю 18 тонн на шасі Dayun.

Ці машини на ринку України вже мають гарні відгуки. Свого часу вони замінили російські автокрани "Ивановец", "Галичанин", "Клинцы". Тепер замість них відразу в кількох вагових нішах порядкують китайські крани. Один з них – АК-18 на шасі 300-сильного Dayun CGC1210 заводу “Альфатекс” має операційну висоту 36,6 метра

Ще одне комунальне підприємство обласного центру КП «ЕЛУАШ» поповнило парк сміттєвозом із заднім завантаженням та причіпним трейлером.

"Нова техніка суттєво посилює матеріально-технічну базу комунальних служб. Це дає змогу швидше реагувати на надзвичайні ситуації. Таким чином ми не лише говоримо слова підтримки нашим комунальникам, а реально підтверджуємо, що цінуємо їхню роботу", – наголосила секретар Запорізької міської ради Регіни Харченко.

Як і передбачалося раніше, щотижня до області надходить нова спецтехніка, яку відразу ж розподіляють в райони. Фото: Запорізька ОВА

Прифронтові громади в пріоритеті

Окрему підтримку отримали громади, що перебувають безпосередньо поблизу лінії бойових дій. Тернуватській селищній раді передали вакуумну очисну машину.

Її голова Олександр Бабанін зазначив, що через постійні обстріли та відсутність централізованого водопостачання така техніка є критично важливою.

"Ситуація в громаді різко погіршилася. Селище практично зруйноване, але завдяки цій техніці ми зможемо забезпечити базові потреби людей", – зазначив очільник громади.

Без спецтехніки відновлення неможливе

Василівська громада отримала трактор та мініекскаватор, необхідні для відбудови пошкоджених територій та прокладання комунікацій.

За словами начальника Василівської міської військової адміністрації Сергія Калімана, обсяг робіт величезний, а без спеціалізованого транспорту відновлення неможливе.

Далі буде...

Загалом громади цього року отримали вже понад 100 одиниць техніки, і до кінця грудня, як заявив глава обласної державної адміністрації Іван Федоров, ця цифра зросте.

Оновлений технічний парк допоможе громадам оперативніше ліквідовувати наслідки обстрілів, відновлювати інфраструктуру та забезпечувати стабільну роботу комунальних служб у складних безпекових умовах.