Запроваджено нові правила праці та відпочинку водіїв: що змінилося і чи буде краще

За словами заступника очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергія Деркача, мова йде не про ускладнення роботи. Це – про безпеку на дорогах, здоров’я водіїв і чесні, зрозумілі правила.

Про це в деталях йдеться на ФБ-сторінці Сергія Деркача. Він по усіх позиціях дає конкретні підказки як водіям, так і перевізникам.

Спростили вимоги там, де вони не потрібні

Тахографи та правила режиму праці НЕ застосовуються до:

транспорту сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб;

сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах до 100 км;

⁠транспорту до 7,5 т у радіусі до 100 км для перевезення власного вантажу (коли керування не є основною діяльністю);

навчального та малошвидкісного транспорту;

перевезень у зонах бойових дій та для потреб Сил оборони.

Раніше ці вимоги створювали необґрунтоване навантаження – тепер його зняли.

Базові правила безпеки залишаються

Там, де йдеться про комерційні перевезення, діють чіткі норми:

до 9 годин керування на день (до 10 – лише двічі на тиждень);

⁠56 годин на тиждень, 90 – за два тижні;

після 4,5 годин за кермом — обов’язкова перерва 45 хвилин;

використання справних тахографів там.

Це – базова безпека, яка працює по всій Європі.

Рівні правила для всіх

Вимоги тепер поширюються не лише на штатних водіїв, а й загалом на всіх водіїв комерційного транспорту, незалежно від форми зайнятості (включно з ФОПами).

Важливо: що ці вимоги поширюються і на водіїв, що виконують міжнародні перевезення пасажирів або міжнародні перевезення таксі (для 5 та більше місць для сидіння).

Це важливо, бо раніше частина перевезень фактично випадали з регулювання.

А це – ризик для пасажирів і всіх учасників руху. Тепер ця прогалина закрита.

Відпочинок – не в кабіні

Звичайний щотижневий відпочинок (не менше 45 годин поспіль) не можна проводити в кабіні. Він має бути забезпечений у нормальних умовах і за рахунок перевізника.

Нічна робота

Якщо працюєте вночі (з 22:00 до 06:00), тривалість робочої зміни – не більше 10 годин.

Нагадаємо: робоча зміна – це не лише керування, а й очікування, завантаження, розвантаження.

Смарт-тахографи для міжнародних перевезень

Для вантажівок, які будуть вперше зареєстровані після 30 червня 2026 року, у міжнародних перевезеннях обовʼязкові смарт-тахографи G2V2. Це – умова євроінтеграції і частина діалогу з ЄС щодо продовження "транспортного безвізу".

Коли правила стають обовʼязковими?

Через 6 місяців після офіційного опублікування – тобто з 26 липня 2026 року. Є перехідний період, щоб бізнес і водії спокійно адаптувалися.

Головне полягає в тому, щоб ці правила зменшували аварійність, захищали водіїв від перевтоми, давали бізнесу чіткі й однакові вимоги та наближали Україну до спільного транспортного простору ЄС.