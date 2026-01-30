Запроваджено нові правила праці та відпочинку водіїв: що змінилося і чи буде краще

ФОТО: freepik|
Головне, запобігти перевтомі водіїв та зменшити аварійність комерційного транспорту
За словами заступника очільника Міністерства розвитку громад та територій України Сергія Деркача, мова йде не про ускладнення роботи. Це – про безпеку на дорогах, здоров’я водіїв і чесні, зрозумілі правила.
Про це в деталях йдеться на ФБ-сторінці Сергія Деркача. Він по усіх позиціях дає конкретні підказки як водіям, так і перевізникам.
Читайте також Мінрозвитку готується впровадити єЧергу для легковых авто
Спростили вимоги там, де вони не потрібні
Тахографи та правила режиму праці НЕ застосовуються до:
- транспорту сил безпеки та оборони, екстрених і аварійних служб;
- сільськогосподарських, комунальних, поштових та окремих спеціалізованих перевезень у межах до 100 км;
- транспорту до 7,5 т у радіусі до 100 км для перевезення власного вантажу (коли керування не є основною діяльністю);
- навчального та малошвидкісного транспорту;
- перевезень у зонах бойових дій та для потреб Сил оборони.
Раніше ці вимоги створювали необґрунтоване навантаження – тепер його зняли.
Читайте також В Україні на вантажівки почали встановлювати тахографи SMART 2
Базові правила безпеки залишаються
Там, де йдеться про комерційні перевезення, діють чіткі норми:
- до 9 годин керування на день (до 10 – лише двічі на тиждень);
- 56 годин на тиждень, 90 – за два тижні;
- після 4,5 годин за кермом — обов’язкова перерва 45 хвилин;
- використання справних тахографів там.
Це – базова безпека, яка працює по всій Європі.
Рівні правила для всіх
Вимоги тепер поширюються не лише на штатних водіїв, а й загалом на всіх водіїв комерційного транспорту, незалежно від форми зайнятості (включно з ФОПами).
Читайте також Новий "транспортний безвіз" діятиме до весни 2027 року
Важливо: що ці вимоги поширюються і на водіїв, що виконують міжнародні перевезення пасажирів або міжнародні перевезення таксі (для 5 та більше місць для сидіння).
Це важливо, бо раніше частина перевезень фактично випадали з регулювання.
А це – ризик для пасажирів і всіх учасників руху. Тепер ця прогалина закрита.
Відпочинок – не в кабіні
Звичайний щотижневий відпочинок (не менше 45 годин поспіль) не можна проводити в кабіні. Він має бути забезпечений у нормальних умовах і за рахунок перевізника.
Читайте також В системі єЧерга стане зрозуміло, коли машина перетне кордон
Нічна робота
Якщо працюєте вночі (з 22:00 до 06:00), тривалість робочої зміни – не більше 10 годин.
Нагадаємо: робоча зміна – це не лише керування, а й очікування, завантаження, розвантаження.
Смарт-тахографи для міжнародних перевезень
Для вантажівок, які будуть вперше зареєстровані після 30 червня 2026 року, у міжнародних перевезеннях обовʼязкові смарт-тахографи G2V2. Це – умова євроінтеграції і частина діалогу з ЄС щодо продовження "транспортного безвізу".
Читайте також У напрямку Чернівців від кордону очікуються великі зміни
Коли правила стають обовʼязковими?
Через 6 місяців після офіційного опублікування – тобто з 26 липня 2026 року. Є перехідний період, щоб бізнес і водії спокійно адаптувалися.
Головне полягає в тому, щоб ці правила зменшували аварійність, захищали водіїв від перевтоми, давали бізнесу чіткі й однакові вимоги та наближали Україну до спільного транспортного простору ЄС.