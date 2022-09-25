Сучасні автомобілі довговічні та надійні, а деякі буквально безвідмовні. Але за все доводиться розплачуватися: одного ранку на щитку приладів може засвітився незрозумілий символ, який означає, наприклад, катастрофу двигуна. Або не означає. Що робити, коли машина дивує вас зашифрованим у піктограму повідомленням?

На наших вулицях ще багато автомобілів, які про несправність ніяк не попереджували – просто зупинялися посеред дороги та й годі. Проте автівки нинішніх поколінь дрібні та великі неприємності часто вміють передбачати та заздалегідь повідомляють про них водія. Це можуть бути і голосові повідомлення, і написи на екрані, і кольорові лампочки на щитку приладів. Останні часто викликають у водіїв занепокоєння, а то й паніку: що сталося?

Значки-попередження у різних марок в цілому однакові, хоча трапляються й ексклюзивні піктограми.

Слід зазначити, що хвилювання часом виправдані: деякі з символів означають заборону руху або вимогу прямувати відразу на СТО. При тому не всі водії знають, що означає та чи інша піктограма і як поводитися при її загорянні. “Авто 24” пропонує універсальний алгоритм “розшифровування”.

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Що робити, коли засвітився новий значок на торпедо

Без паніки. Таких значків, які вимагали б зупинки машини просто на місці, не існує. Всі вони дають водієві змогу подумати і як мінімум з’їхати з дороги. Якщо сигнал з’явився під час стоянки машини, зафіксуйте у пам’яті, в який момент це сталося, що при цьому ви вмикали або натискували – про це за кілька хвилин вас може спитати ваш консультант.

Для водія, який не хоче обтяжувати себе вивченням значків і символів, розумним буде возити в бардачку роздруківку з їх розшифруванням із заводського мануалу. Якщо немає самого мануалу.

З’їдьте з дороги. Якщо обмірковування незнайомого символу, що засвітився, відволікає вас від дороги, з’їдьте на узбіччя або припаркуйтесь біля тротуару. Запам’ятайте в деталях, який вигляд має символ, та заглушіть двигун.

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Заводська інструкція . Певно, найпростіший спосіб з’ясувати значення піктограми – знайти її у заводському мануалі, який має зберігатися у вашому бардачку. Там же буде розписано, що можна і що не можна робити водієві, коли цей значок активується. На жаль, далеко не в усіх власників є ця чарівна книжечка.

Дзвінок другу. Найнадійніше джерело знань про незрозумілі символи на торпедо – гаряча лінія імпортера вашої марки або найближчий дилерський центр. Але якщо з якоїсь причини зв’язатися з ними неможливо, пригадуйте, у кого з ваших знайомих є подібна машина, та телефонуйте йому: можливо, людина ця виявиться більш досвідченою і пригадає значення піктограми.

Якщо трохи напружити інтелект, значення символу, що засвітився, можна зрозуміти і самотужки. Значення має колір і “зміст” значка, бо кожен являє собою піктограму – тобто є зашифрованим символом.

Розбираймося самі

По-перше, колір. Зелені значки – це просто інформування про те, що якась система увімкнена і успішно працює. Оранжеві (жовті) символи – це вже певні попередження: або про активацію важливої системи, або про несправність, якій при першій нагоді треба буде приділити увагу. Червоні значки – це максимально серйозно, поїздку треба припинити, інакше станеться аварійна зупинка автомобіля.

Найбільш відомий попереджувальний символ на торпедо сучасного авто – так званий “чек енджин”. Це знак несправності двигуна і наказ їхати на діагностику.

По-друге, вдивляйтеся в сам значок. Якщо він стосується конкретної системи, зазвичай піктограма містить зображення деталі – амортизатор, акумулятор, кермо, дах тощо. Тобто майте на увазі, що намальована система не працює як слід, не вмикайте її і не розраховуйте не неї. Якщо значок попереджає про негаразди з автомобілем у цілому, значок матиме узагальнений характер: символічне зображення гайкового ключа, книжки-довідника, осцилограми на моніторі тощо.

Майте на увазі, що оцінювати значки, що світяться, треба при працюючому двигуні. Оскільки при увімкненому запалюванні, але непрацюючому моторі значки на щитку можуть світиться в якості сигналу готовності або тесту – щоб можна було переконатися, що їхні лампочки (світлодіоди) не перегоріли.

Чи то кардіограма, чи то графік на екрані осцилографа: на автомобілях Renault цей оригінальний значок означає наказ їхати на ТО до дилера.

Важливо знати, що деякі тривожні сигнали можуть не засвітитися заново після того, як ви заглушити двигун. Але є дуже велика ймовірність, що значок загориться знов. Тому відвідати СТО все одно варто. При цьому вам буде потрібна автомайстерня, де є діагностичний сканер для зчитування помилок та відповідний вашій моделі авто софт у ньому.

Рекомендація “Авто24”

Поважайте свій автомобіль. Адже своїми кольоровими значками на торпедо він щиро намагається повідомити вам про щось. І з нашого боку дуже неввічливо ігнорувати ці звернення, часом відчайдушно повторювані у спробах достукатися до нашої свідомості. Тим більше, що часто ці німі попередження – спроба зекономити ваш час, гроші, а то й життя. І пам’ятайте: те, що ви не розумієте значення символу, не значить, що він неважливий для вас. Вживайте заходів для того, аби з’ясувати, що саме хоче повідомити вам ваша машина.

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