Стало відомо, які дороги будуть перекриті у зв’язку з проведенням фіналу Ліги Чемпіонів. Великий список вулиць гарантує виникнення заторів та складностей для водіїв.
Всього буде обмежено рух або ж повністю перекрито 39 вулиць. Сам же фінал Ліги Чемпіонів відбудеться 26 травня на стадіоні “Олімпійський”. Отже, для планування майбутніх маршрутів рекомендуємо вивчити список “чорних доріг”, від яких слід триматися подалі.
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Часткове обмеження руху очікується тут:
Вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) - з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово
Вул. Прорізна (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) - з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово
Бульвар Тараса Шевченка (від вул. Пушкінської до Бессарабської площі) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Богдана Хмельницького (від вул. Пушкінської до вул. Хрещатик) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Велика Васильківська (від вул. Ковпака до вул. Тверської) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Василя Тютюнника (від вул. Євгена Коновальця до вул. Діловий) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Євгена Коновальця (від вул. Михайла Задніпровського до вул. Предславинській) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Михайла Задніпровського (від б-ра Лесі Українки до вул. Євгена Коновальця) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Б-р Лесі Українки (від вул. Євгена Коновальця до вул. Новогоспітальной) - з 25.05 .2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Госпітальна (від б-ра Лесі Українки до Госпітального провулка) - з 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
пров. Госпітальний (від вул. Госпітальної до пров. Лабораторного) - з 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Вул. Лабораторна (від вул. Василя Тютюнника до тупика) - з 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Вул. Літня (від пров. Лабораторного до вул. Євгена Коновальця) - з 27.04.2018 до 10.06.2018 цілодобово
Вул. Богдана Хмельницького (парна сторона від вул. Хрещатик до вул. Пушкінської) - з 23.05.2018 до 26.05.2018 цілодобово
Площа навпроти квиткових кас НСК "Олімпійський" між вул. Еспланадної та вул. Саксаганського - з 27.04.2018 з 08:00 до 00:00 01.06.2018
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Повністю перекриють рух тут:
Вул. Хрещатик (від вул. Архітектора Городецького до вул. Богдана Хмельницького) - з 12.05.2018 до 31.05.2018 цілодобово
Вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до Бессарабської площі) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Архітектора Городецького (від вул. Заньковецької до вул. Хрещатик) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Бессарабська площа - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Володимирська (від вул. Льва Толстого до б-ру Шевченка) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Терещенківська (від б-ра Тараса Шевченка до вул. Льва Толстого) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Ул. Льва Толстого (від вул. Терещенківській до площі Льва Толстого) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018
Площа Льва Толстого - з 25.05.2018 з 20:00 до 06.00 27.05.2018
Вул. Велика Васильківська (від Бессарабської площі до вул. Тверської) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Жилянська (від вул. Антоновича до вул. Шота Руставелі) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Рогнідинська (від вул. Великій Васильківській до вул. Еспланадної) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Еспланадна (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Саксаганського (від вул. Великій Васильківській до вул. Еспланадної) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Фізкультури (від вул. Антоновича до НСК "Олімпійський") - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Ділова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Івана Федорова (від вул. Антоновича до вул. Василя Тютюнника) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Володимиро-Либідська (від вул. Антоновича до вул. Великій Васильківській) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Німецька (від вул. Антоновича до вул. Предславинській) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Тверська (від вул. Антоновича до вул. Великій Васильківській) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Предславинська (від вул. Тверській до вул. Івана Федорова) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Вул. Євгена Коновальця (від вул. Предславинській до вул. Великій Васильківській) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Б-р Лесі Українки (від вул. Госпітальної до вул. Новогоспітальной) - з 25.05.2018 з 20:00 до 06:00 27.05.2018
Паркова дорога від "заїзної кишені" - з 21.05.2018 до 25.05.2018 цілодобово
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Столична влада рекомендує водіям прийняти цю інформацію до уваги при плануванні повсякденних маршрутів, щоб уникнути пробок і заторів.