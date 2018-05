Бездротове оновлення програмного забезпечення у автомобілі сьогодні усе ще є дивиною. Однак відтепер не лише власники Tesla матимуть таку можливість.

Сьогодні чи не кожен великий автовиробник говорить про технології оновлення програмного забезпечення для автомобілів “через повітря” – тобто, за допомогою бездротового інтернету. Та реальні дії помітні хіба що в Tesla. Компанія HERE обіцяє вивести технологію OTA на масовий ринок.

Для оновлення програм у автомобілі нині потрібно підключати спеціальні девайси абож відвідувати сервісний центр. Погодьтесь, значно зручніше робити це простим натисканням кількох клавіш. OTA Connect – новинка від компанії HERE, що відома своїми картографічними сервісами, – допоможе не лише у оновленні “софту”, а й слугуватиме для обміну інформацією між автомобілями у потоку. Абревіатура OTA розшифровується як over the air.

“Усе частіше продані автомобілі відкликають через проблеми з програмним забезпеченням. Для усунення проблеми власники автомобілів змушені передавати свій транспорт механікам, які підключаяють діагностичний інструмент та оновлюють програмне забезпечення”, – сказав Тімо Літтке, менеджер з розвитку бізнесу для оновлень OTA виданню Аutoblog. Процес вимагає багато часу, при чому втрачають у таких випадках і власники, і виробники. А за допомогою OTA Connect усі помилки у автомобільному “софті” на усіх машинах по всьому світу можна виправити за годину. Як у смартфоні.

Окрім оновлень, OTA Connect дозволить застосовувати нові методи продажів додаткового обладнання та послуг. Приміром, у автомобілі вже на заводі встановлено певне обладнання або функції, їх можна активувати тимчасово, випробувати і після цього придбати або оформити підписку. Цей момент має зацікавити автовиробників.

А на користь власників автомобілів працює інша функція OTA Connect – обмін інформацією між автомобілями під час руху.

