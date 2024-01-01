Збій програмного забезпечення Ford Mustang Mach-E може призвести до некоректної роботи гальм

Як передає Carscoops, відкликання стосується невеликої кількості автомобілів: всього постраждали 50 екземплярів Mach-E та лише 6 одиниць Maverick. Проблема, пов’язана з електричним Mustang, з’явилась через збій бездротового оновлення файлу калібрування антиблокувальної гальмівної системи.

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Дефект може призвести до того, що ABS перейде до конфігурації за замовчуванням. В такому режимі, гальмівна система не забезпечить посилення гальм, а це означає, що власники можуть помітити більший хід педалі, більші зусилля на педалі та відчути слабку реакцію на гальмування.

До того ж системи контролю стійкості й тяги, допомоги при старті на схилі, попередження про зіткнення та рекуперативного гальмування також починають працювати некоректно. Як повідомляється, усі постраждалі Mustang Mach-E були виготовлені в період з 28 серпня 2020 року по 24 вересня 2021 року. Компанія повідомить власників 4 листопада.

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Водночас відклична кампанія, пов’язана з Maverick, спричинена невідповідною міцністю систем кріплення дитячих утримуючих засобів, які, як наслідок, не відповідають Федеральним стандартам безпеки автомобілів в США. Ford повідомить власників пікапів про несправність до 2 грудня та накаже їм доставити автомобілі до дилерського центру Ford або Lincoln для безкоштовної заміни точок кріплення.