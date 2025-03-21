Через збій у додатку власники Great Wall не змогли відчинити двері своїх авто

Як зазначає CarNewsChina, саме така доля спіткала власників Great Wall в Китаї, оскільки офіційний застосунок компанії для Bluetooth-ключі вийшов з ладу. Повідомлялося, що багато водіїв зіткнулися з проблемою “503 Service Unavailable”.

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Через цей збій, власники авто, у яких не було фізичного ключа, фактично, залишились без автомобілів на весь день. Одразу ж після цього, в соціальних мережах автовиробника почали з’являтись сотні обурених коментарів.

Відгуки користувачів свідчать про те, що проблема не обмежилася основним додатком GWM, а також вплинула на додатки суббрендів Wey і Tank. Звіти показують, що збій відбувся у різних регіонах Китаю.

В офіційній заяві автовиробника йдеться наступне: “Через аномалію сервера деякі користувачі п'яти додатків бренду та додатка Great Wall Motor можуть не мати змоги увійти в систему або нормально використовувати їх. Наша технічна команда старанно працює, щоб усунути проблему з сервером, і функціональність поступово відновлюється. Ми рекомендуємо носити механічний ключ під час подорожі, щоб уникнути будь-яких незручностей, спричинених неможливістю звичайного використання програми”.

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В результаті технічному відділу Great Wall вдалось усунути проблему з застосунком лише ввечері. Great Wall Motor — китайський виробник автомобілів, заснований у 1984 році. Портфоліо компанії включає п’ять основних брендів: Haval, Wey, Ora, Tank і Great Wall Pickup.