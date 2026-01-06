Збір до Пенсійного фонду при першій реєстрації авто: що і скільки платять у 2026 році

Збір до Пенсійного фонду — це витрата, яку часто забувають закласти у бюджет при купівлі автомобіля. Особливо це актуально для «свіжопригнаних» машин, де до митних платежів та реєстраційних витрат додається ще й цей податок. Тож у 2026 році при плануванні покупки варто одразу враховувати не лише ціну авто, а й повний пакет обов’язкових платежів, нагадали в Інституті досліджень авторинку.

Також цікаво яким буде український авторинок у 2026 році

Від чого залежить сума збору

У 2026 році ключовим орієнтиром залишається прожитковий мінімум для працездатних осіб. Його розмір встановлено на рівні 3328 грн. Саме до цієї величини прив’язані граничні межі вартості автомобіля, від яких залежить ставка збору.

Важливо розуміти, що відсоток — 3%, 4% або 5% — застосовується до вартості автомобіля без урахування ПДВ, якщо податок окремо виділений у договорі купівлі-продажу. Тобто фактична сума збору може бути меншою, ніж здається на перший погляд.

Які ставки діють у 2026 році

Для зручності межі перерахували не лише у гривнях, а й у доларах США за умовним курсом 42 грн за долар.

Якщо вартість легкового автомобіля не перевищує 549 120 грн, що відповідає приблизно 13 тисячам доларів, застосовується ставка 3%. У діапазоні від 549 121 до 965 120 грн, або орієнтовно від 13 до майже 23 тисяч доларів, доведеться заплатити 4%. Якщо ж ціна автомобіля перевищує 965 121 грн, збір становитиме 5%.

Ми порахували граничні межі у гривні та перевели в долари (за курсом 42 грн/$), щоб вам було зручніше орієнтуватися:

3% — Ціна: до 549 120 грн (до ~$13 000)

4% — Ціна: від 549 121 до 965 120 грн (~$13 000 – $22 980)

5% — Ціна: понад 965 121 грн (від ~$22 980+)

Зверніть увагу: Якщо прожитковий мінімум зміниться посеред року, ці діапазони залишаться незмінними до 1 січня 2027 року. Оподатковуються лише легкові автомобілі.

Які авто підпадають під збір

Збір до Пенсійного фонду сплачується виключно при першій реєстрації легкових автомобілів. Це стосується як нових машин з автосалону, так і вживаних авто, вперше ввезених та поставлених на облік в Україні.

До речі які податки потрібно платити за подарований автомобіль

Коли платити не потрібно

Закон передбачає кілька важливих винятків. Збір не сплачується, якщо ви реєструєте чистий електромобіль — мова саме про авто, які рухаються виключно на електротязі. Гібриди, навіть із можливістю заряджання від розетки, оподатковуються на загальних підставах.

Також платіж не стягується у випадках, коли легковий автомобіль надається органами соціального захисту особам з інвалідністю. Ще одна пільга стосується спадкування: якщо авто отримане у спадок за законом, збір до Пенсійного фонду не нараховується.