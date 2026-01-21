Стало відомо, де найбільша у світі кількість зарядних станцій для електромобілів

ФОТО: Li Auto|
У режимі швидкої зарядки сімейний 7-місний мінівен Li Auto (на передньому плані) поповнює акумулятор для 500-кілометрового пробігу за 12 хвилин
Китай упевнено зміцнює позиції світового лідера з розвитку електротранспорту. Станом на кінець 2025 року загальна кількість зарядних пристроїв для електромобілів у країні вперше перевищила 20 мільйонів, показавши майже 50% річного зростання.
Такого темпу зростання жодна країна торік не досягала. Про нове досягнення китайського виробництва розповідає cnevpost.com.
Масштаби зарядної інфраструктури
За даними Китайського національного енергетичного управління (NEA), опублікованими у середу, станом на кінець грудня 2025 року у країні налічувалося:
- 20,092 млн зарядних пристроїв для електромобілів;
- +49,7% у порівнянні з 2024 роком.
Громадські зарядні станції:
- кількість – 4,717 млн одиниць;
- зростання – +31,9% за рік;
- сукупна потужність – 220 млн кВт;
- середня потужність однієї станції – 46,53 кВт;\
Приватні зарядні пристрої:
- кількість - 15,375 млн одиниць;
- зростання - +56,2%;
- загальна потужність - 134 млн кВт
Електромобілі змінюють енергобаланс
Стрімке поширення електромобілів разом із розвитком дата-центрів для штучного інтелекту суттєво вплинуло на енергоспоживання країни.
За інформацією NEA, у 2025 році Китай вперше перевищив позначку в 10 трильйонів кВт-год спожитої електроенергії, що на 5% більше, ніж роком раніше.
Особливо швидко зростає енергоспоживання у секторі транспорту на нових джерелах енергії (NEV):
понад 20% річного зростання у 2025 році
Китай – беззаперечний лідер
За даними Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM), упродовж 2025 року в країні було продано:
- 34,4 млн автомобілів;
- зростання: +9,4% у річному вимірі.
Це дозволило Китаю 17-й рік поспіль утримати статус найбільшого автомобільного ринку у світі. При цьому акцент робився на те, щоб користувачам було зручно.