Zeekr готує новий 8X — розкішний гібрид із потужністю гіперкара

Зовнішність 8X явно орієнтована на сегмент розкішних SUV. Передня частина отримала масивну хромовану решітку радіатора, стилістично близьку до моделей Rolls-Royce. Її доповнюють складні багатосекційні світлодіодні фари та агресивний передній бампер, зазначає Auto24.

Читайте також: Zeekr виводить 7 GT на європейський ринок: у яких країнах його можна придбати

Спортивна версія відрізняється затемненою решіткою, чорними колісними дисками, яскравими гальмівними супортами та спойлером на даху. Разом із виразним заднім дифузором це створює більш динамічний образ. Обидві модифікації мають суцільну світлодіодну смугу задніх ліхтарів.

Гібридна силова установка з трьома електромоторами

Попри розкішний імідж, Zeekr 8X не є повністю електричним. Він використовує гібридну систему з підзарядкою від мережі, що включає 2,0-літровий бензиновий турбодвигун, три електродвигуни й батарею ємністю 55,1 або 70 кВт-год.

У топовій конфігурації сумарна потужність системи може досягати приблизно 1016 кВт (близько 1381 к.с.). Це рівень сучасних гіперкарів, що робить 8X одним із найпотужніших серійних позашляховиків.

Розкіш і технології в салоні

Хоча інтер’єр ще офіційно не показали, Zeekr традиційно робить ставку на преміальні матеріали, високий рівень цифровізації та просторий салон. Очікується кілька великих дисплеїв, розширений набір електронних систем допомоги водієві та варіанти компоновки салону з п’ятьма або шістьма місцями. За рівнем оснащення 8X має стати доступнішою альтернативою флагманському 9X, зберігаючи ключові елементи технологічної розкоші бренду.

Також цікаво: Оновлені Zeekr 007 та 7GT отримають 900-вольтову архітектуру та нову електроніку

Новий гравець у сегменті ультрапотужних SUV

Zeekr 8X демонструє нову тенденцію китайських преміальних брендів — поєднання надвисокої потужності, гібридних технологій і дизайнерської екстравагантності. Модель не лише прагне конкурувати з люксовими SUV традиційних брендів, а й пропонує рівень динаміки, який ще недавно був доступний лише суперкарам.