Zeekr виводить 7 GT на європейський ринок: у яких країнах його можна придбати

Про старт продажів Zeekr 7 GT у Європі компанія повідомила 15 січня 2026 року. Як зазначає CnEVPost, новинка стала черговим кроком у розширенні присутності бренду Geely Auto на європейському ринку та доповнила вже наявну модельну лінійку електромобілів.

У яких країнах стартували продажі

Електричний універсал у стилі shooting brake вже доступний у Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Данії, Норвегії та Швеції. Саме ці ринки Zeekr розглядає як ключові для розвитку бренду в Європі, з огляду на високий попит на електромобілі та розвинену зарядну інфраструктуру.

У Європі модель отримала назву Zeekr 7 GT, тоді як у Китаї вона відома як Zeekr 007 GT.

Ціни та версії для Європи

На прикладі Нідерландів Zeekr 7 GT пропонується одразу у трьох виконаннях. Базова версія Core з заднім приводом оцінена у 45 990 євро. Далі йде Long Range RWD за 50 990 євро, а топова модифікація Privilege з повним приводом коштує 57 490 євро. Таким чином модель одразу позиціонується в середньо-преміальному сегменті, де конкуруватиме з європейськими електроуніверсалами та кросоверами.

Друга shooting brake у лінійці Zeekr

Zeekr 7 GT дебютував у квітні 2025 року та став другою моделлю бренду у форматі shooting brake після добре відомого Zeekr 001. Автомобіль поєднує спортивні пропорції, практичний кузов і фокус на динаміці, що має сподобатися європейським покупцям, які шукають альтернативу класичним кросоверам.

На домашньому ринку в Китаї модель доступна з двома одномоторними задньопривідними версіями та однією двомоторною повнопривідною, з цінами від 202 900 юанів.

Які моделі Zeekr уже продаються в Європі

До появи 7 GT бренд уже встиг закріпитися на європейських ринках з кількома моделями. Серед них — флагманський Zeekr 001, компактний кросовер Zeekr X та середньорозмірний SUV Zeekr 7X. Розширення лінійки універсалом має посилити позиції бренду в нішевому, але перспективному сегменті.

Продажі зростають рекордними темпами

Експансія в Європі відбувається на тлі стрімкого зростання глобальних продажів Zeekr. За даними CnEVPost, у грудні бренд встановив новий рекорд, поставивши 30 267 автомобілів за місяць. Це перший випадок, коли компанії вдалося перевищити позначку у 30 тисяч проданих авто, що підтверджує серйозні амбіції бренду на світовому ринку електромобілів.