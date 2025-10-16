Зенітка на ISV-Cargo полюватиме не лише на дрони, але й на мотоциклістів

Мобільний комплекс надближньої протиповітряної оборони має на відкритій платформі дві мінігармати Dillon Aero M134D калібру 7,62×51 мм. Завдяки радару Echodyne EchoShield та багатоспектральним електрооптичним датчикам він бачить далеко й багато.

"Скайрейнджер" спроможний завчасно виявляти та вражати не тільки невеликі безпілотники у повітрі, але й легкі наземні цілі – багі, мотоцикли, пікапи, колісні та гусеничні роботизовані машини. Про запропонований світовим оборонним відомствам малоформатний комплекс ППО розповідає Army Recognition.

"Розплавляти" стволи не варто

Кожна з гармат системи Skyranger 762 комплектується магазином на 3000 патронів з сумарним боєзапасом 6000 патронів, які вона може вистрілити за одну хвилину (6000 постр./хв).

Така швидкість еквівалентна 100 пострілам за одну секунду. Однак розробник рекомендує обмежити швидкість багатоствольної конструкції M134D на кожен ствол до 500 пострілів на хвилину, що забезпечує безперервну роботу без перегріву.

З ходовою від Chevrolet Colorado ZR2

Шасі ISV-Cargo (ISV-C) компанії GM Defense тут не чотиримісне, як у класичній версії, а двомісне. Базується на архітектурі Chevrolet Colorado ZR2.

В моторній ніші стоїть 2,8-літровий турбодизельний двигун Duramax I4 з 6-ступеневою автоматичною коробкою передач Hydra-Matic 6L50 та двоступінчастою роздавальною коробкою AutoTra.

Ходова комплектується переднім і заднім електронними блокувальними диференціалами, довгохідними амортизаторами підвіски Chevrolet Performance Multimatic DSSV та дисковими гальмами з підсилювачем.

На вантажність скаржитися не варто

Вантажна платформа позаду сидінь має розміри 2,11 метра завдовжки та 1,87 метра завширшки. Там безпосередньо розміщений стрілецький комплекс.

Споряджена маса становить приблизно 2230 кілограмів, корисне навантаження — 1452 кілограми, а загальна допустима вантажність — 2268 кілограмів.

"Поєднання Skyranger 762 з ISV-Cargo призводить до створення мобільного та модульного рішення для протидії невеликим повітряним загрозам у безпосередній близькості до маневрових сил. Він доповнює більші варіанти Skyranger 30 та Skyranger 35, оснащені револьверними гарматами та повітряними боєприпасами", – зазначають у Rheinmetall.

Україна тут може бути причетна

Показаний на виставці малоформатний мобільний комплекс приємно вразив фахівців оборонних відомств. Дехто з експертів висловив думку, що Skyranger 762 вже пройшов чи може пройти випробування безпосередньо в умовах війни в Україні.

Мотивація таких думок логічна та виправдана. Нині уже ніхто не заперечує, що в Україні для такої техніки й зброї не тільки реальний театр бойового застосування, але й найкращі спеціалісти боротьби з малорозмірними повітряними та наземними цілями. Ось вони можуть багато чого підказати й дати дуже слушні поради.