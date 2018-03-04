Чи знають власники повного приводу, як їздити на автомобілях з трансмісією 4х4, щоб повністю реалізувати її можливості? Авто24 пропонує кілька тонкощів управління такою технікою.

Перш ніж поговорити про те, як їздити на автомобілях колісної формули 4х4, потрібно усвідомити, що повний привід буває різний. Справжніх, "принципових" позашляховиків з жорсткою рамою і блокуваннями диференціалів сьогодні хоч в червону книгу записуй – вони зникають поступово і неухильно.

На вулицях переважають легкі кросовери, друга вісь яких найчастіше підключається не через роздатку, а через спеціальну муфту, причому автоматично, при початку буксування одного з основних ведучих коліс. На сувору боротьбу із справжнім бездоріжжям така трансмісія не розрахована, зазвичай її призначення – виїзд з нерозчищеної від снігу парковки, підйом на невелику слизьку гірку, в кращому випадку – проїзд по засніженому провулку, про який забули комунальники.

У більшості випадків повний привід сучасних автомобілів розрахований на використання в умовах міста і не передбачає вилазок на природу за несприятливих погодних умов.

Що він вміє

Повний привід однозначно корисний при подоланні слизьких, засніжених і брудних

ділянок, адже відштовхуватися від землі чотирма колесами завжди надійніше, ніж двома. Коли автомобиліь з активованим повним приводом рухається дорогою, скажімо, з фрагментами льоду або укатаного снігу, його водій меньше ризикує втратити керування, потрапивши в занос. Такі машини в цілому більш стабільні на прямих відрізках шляху, впевненіше рушають на підйом і легше

долають ділянки з 15 – 20-сантиметровим шаром снігу.

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Сміливіше можна відчувати себе на дорозі з обмерзлими коліями і вибоїнами, не боячись потрапити ведучим колесом в слизьку лунку і залишитися в ній до прибуття сторонньої допомоги.

Але тут потрібно застерегти водіїв від надмірної віри в його величність 4х4: більшість поширених повнопривідних моделей "засадити" в сніг і бруд нітрохи не складніше, ніж моноприводні.

По-перше, тому, що у багатьох моделей другу вісь підключає автоматика, яка часто робить це вже після того, як колеса однієї пари буксують. А по-друге, для повної реалізації повного приводу (даруйте цей каламбур, читачу!) автомобілю взимку потрібні зубасті, позашляхові шини. У той час як ми, природньо, зазвичай використовуємо дорожні, і навіть не завжди арктичні, а частіше так звані європейські, призначені в першу чергу для мокрого асфальту і до нульової температури.​​

Повний привід – аж ніяк не панацея від зимових перешкод на наших дорогах. Але якщо знати всі ресурси своєї трансміссії, можна буде зробити свої поїздки більш впевненими і безпечними.



Є і ще одна обставина не на користь 4х4. У багатьох сучасних автомобілів муфта, що активує другу ведучу вісь, не розрахована на довгу роботу і перегрівається вже після 10-15 хвилин борсання в снігу. Після чого їй потрібно охолонути. Так що плануючи штурм снігової цілини або бруду, розраховуйте на відповідний таймінг.

Найскладніше

Те, як веде себе повний привід в слизькому повороті – тема навіть не окремої статті, а цілої брошури. На засніженій або обледенілій кривій автомобіль з 4х4 може вести себе по черзі як передньо-, задньо - і повнопривідний. Тобто зриватися в занос кормою, потім почати йти носом на узбіччя або раптом красиво встати на дугу і з ефектним кутом завершити маневр – і все це в будь-якому поєднанні. Навіть досвідчені драйвери не завжди встигнуть зреагувати на такі різнопланові – і головне, миттєві, зміни в поведінці машини.

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Як їздити на машині з таким характером, якщо навіть не всі професійні раллісти володіють потрібними прийомами? Відповідь проста, її дають ті ж автогонщики: максимальне уповільнення перед підозрілим поворотом, проходження його на малому газу при рівних обертах і плавне нарощування швидкості при виході на пряму.

Вчимо матчастину і здобуваємо навички

Звичайно, перш ніж задуматися, як їздити на автомобілі з 4х4, потрібно вивчити заводську інструкцію з експлуатації та розібратися, як влаштована конкретно ваша трансмісія. Адже у деяких навіть недорогих кросоверів повний привід має кілька режимів – автоматичний, з примусовим підключенням другої пари коліс, з блокуванням муфти і т.п.

Використовувати повною мірою можливості повнопривідного автомобіля (за які, до речі, власником заплачені гроші) можна тільки після певних тренувань. Добре, якщо навички будуть доведені до автоматизму.

В ідеалі варто знайти підходящу ділянку дороги або велику порожню парковку, щоб випробувати всі режими в різних умовах – на прямий, в повороті, при рушанні з місця, в русі на підйом. Це допоможе водити автомобіль впевненіше і головне – безпечніше.

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