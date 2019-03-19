17:00, сьогодні

Японський бренд представив у Швейціарії три новинки, в числі яких і концепт з оновленою гібридною установкою Outlander PHEV.

На автосалоні у Женеві компанія Mitsubishi презентувала вісім свіжих моделей, в числі яких пара кросоверів, що очікуються в Україні і цікавий концепт, названий на честь швейцарського курорту.

Також цікаво: П'ять прем'єр ŠKODA на Женевському автосалоні 2019

Mitsubishi привезла до Швейцарії оновлений електрокар i-MiEV, сіті-кар Mirage, кросовер Eclipse Cross, рестайлінгові Outlander та Outlander PHEV, а також представила три моделі, що викликали найбільшу цікавість публіки: концепт Engelberg Tourer, оновлений пікап L200 та рестайлінговий ASX.

Mitsubishi Engelberg Tourer

Прототип зі швейцарським іменем Engelberg Tourer продемонстрував модернізовану версію силової установки актуального покоління Оutlander PHEV. І хоча можна було б припустити, що він перетвориться у серійний Outlander четвертого покоління, який очікується наступного року, за інсайдерською інформацією концепт втілиться у абсолютно нову модель, що посяде місце між Оutlander та ASX.

Фото: концепт Mitsubishi Engelberg Tourer / Mitsubishi, Carscoops

Гібридна силова установка Engelberg Tourer запозичена у актуального покоління Outlander PHEV, однак отримала деякі модифікації. Завдяки модернізації, 2,4-літровий бензиновий “атмосферник” та пара електромоторів (по одному на кожній осі) заьезпечують до 700 кілометрів автономного ходу, а на чистій електроенергії концепт-крос може проїхати до 70 км.

Читайте також: Ціни на Skoda Scala: порівнюємо вартість з Volkswagen Golf

Разом з концептом Engelberg Tourer компанія Mitsubishi представила європейцям свою енергетичну екосистему під назвою Dendo Drive House (DDH).

Фото: презентація Dendo Drive House від Mitsubishi / Mitsubishi, Autoevolution

Вона може бути встановлена в будинку або гаражі, щоб автоматично виконувати генерацію, зберігання і обмін енергією між домом і автомобілями. У Європі система DDH з‘явиться у продажу вже цього року.

Mitsubishi L200

Популярний в усьому світі пікап японської марки змінив покоління ще у листопаді минулого року, тоді автомобіль з’явився у Таїланді, де його знають під іменем Triton. До Європи ж модель дісталась лиш зараз – у Женеві показали версію для Старого Світу вже з відповідною назвою та моторною лінійкою.

Фото: 2019 Mitsubishi L200 / Carscoops, Mitsubishi

L200 зразка 2019 року має повністю новий дизайн, виконаний у фірмовому стилі марки з двоповерховою оптикою та С-подібними хромованими молдінгами. У якості силового агрегата для п’ятого покоління L200 використовується 2,4-літровий турбодизель 4N15 потужністю у 154 чи 181 кінську силу.

Дивіться також: Женевський автосалон 2019: фотогалерея суперкарів

Це надекономічний 4-циліндровий силовий агрегат з повністю алюмінієвої конструкцією, двома верхніми розподільними валами (DOHC), 16 клапанами, ланцюговим приводом ГРМ, безпосереднім уприскуванням, зменшеною токсичністю відпрацьованих газів і найнижчим ступенем стиснення в класі. Пікап буде доступний з механічною або новою 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач. Базові версії, як і раніше, будуть оснащуватися системою повного приводу Easy Select, а дорожчі – модернізованою системою Super Select.

Новий Mitsubishi L200 з’явиться на українському ринку наприкінці березня.

Mitsubishi ASX

Публіці Женевського автосалону компанія також презентувала оновлений ASX 2020 модельного року. Зміни в дизайні наблизили його до решти сучасних моделей марки. Зміни в інтер'єрі включають збільшений на дюйм екран мультимедійної системи та вбудовану навігацію Tom Tom з інформацією про трафік в реальному часі, доступну для топових комплектацій.

Фото: оновлений Mitsubishi ASX / Carscoops, Mitsubishi

Легку ревізію пережив і 2-літровий бензиновий мотор, котрий тепер продукує 148 к.с. Двигун поєднується з 5-ступінчатою механічною трансмісією чи варіатором на вибір покупців. Модель очікується у продажу пізніше цього року.

Також цікаво: Tesla Model Y представлений офіційно: характеристики, ціни, старт продажу, фото, відео