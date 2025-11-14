Укр
Ру

Жінка викрала фургон й втекла на ньому з США до Мексики, але потім повернулась, щоб здатись

Повідомляється, що 29-річна жінка викрала мінівен в Каліфорнії й влаштувала ефектну погоню з поліцейськими на швидкості 145 км/год. Офіцери продовжували погоню аж до кордону з Мексикою, проте, викрадачці вдалось перетнути його непоміченою. За тиждень вона повернулась до США й здалась правоохоронним органам.
Американка викрала фургон й втекла на ньому до Мексики, але потім здалась поліції - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Фото викраденого авто

Данило Северенчук
logo14 листопада, 16:00
logo0
logo0 хв

Як пише Carscoops, 29-річна Алісса Вілсон викрала срібний мінівен з будинку для людей, що лікуються від алкогольної залежності. Коли її почали переслідувати поліцейські жінка відмовилась виконати зупинку й розігналась до 145 кілометрів на годину.

Читайте також: В Лос-Анджелесі сталася погоня в дусі GTA V, з якою поліцейські не змогли впоратись

Поліцейські кілька разів намагалися розгорнути смуги з шипами, але викрадачці щоразу вдавалось уникати їх. Зрештою, Каліфорнійський дорожній патруль припинив погоню, і невдовзі після цього Вілсон успішно перетнула кордон Мексики, що викликало питання про те, як їй вдалося зробити це непоміченою.

Повідомляється, що жінка проїхала на викраденому фургоні близько 250 кілометрів, перш ніж потрапити в Мексику. Однак, під час погоні її мати зв'язалася з владою й повідомила, що в цей момент Вілсон переживала кризу психічного здоров'я.

Також цікаво: Перевозив пісок без документів: поліція викрила кримінальне порушення

Вже за тиждень після події Алісса Вілсон повернулась до США й здалась поліції. В інтерв'ю KTLA-TV офіцер з питань зв'язків з громадськістю офісу шерифа округу Вентура капітан Роберт Юс зазначив, що легкі дорожні умови допомогли Вілсон залишатися на автостраді так довго. Після того як вона в'їхала до Мексики, поліція знайшла викрадений фургон у Тіхуані.

#Відео #Новини #Фото #Поліція #Автоновинка #США