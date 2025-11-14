Жінка викрала фургон й втекла на ньому з США до Мексики, але потім повернулась, щоб здатись

Як пише Carscoops, 29-річна Алісса Вілсон викрала срібний мінівен з будинку для людей, що лікуються від алкогольної залежності. Коли її почали переслідувати поліцейські жінка відмовилась виконати зупинку й розігналась до 145 кілометрів на годину.

Поліцейські кілька разів намагалися розгорнути смуги з шипами, але викрадачці щоразу вдавалось уникати їх. Зрештою, Каліфорнійський дорожній патруль припинив погоню, і невдовзі після цього Вілсон успішно перетнула кордон Мексики, що викликало питання про те, як їй вдалося зробити це непоміченою.

Повідомляється, що жінка проїхала на викраденому фургоні близько 250 кілометрів, перш ніж потрапити в Мексику. Однак, під час погоні її мати зв'язалася з владою й повідомила, що в цей момент Вілсон переживала кризу психічного здоров'я.

Вже за тиждень після події Алісса Вілсон повернулась до США й здалась поліції. В інтерв'ю KTLA-TV офіцер з питань зв'язків з громадськістю офісу шерифа округу Вентура капітан Роберт Юс зазначив, що легкі дорожні умови допомогли Вілсон залишатися на автостраді так довго. Після того як вона в'їхала до Мексики, поліція знайшла викрадений фургон у Тіхуані.