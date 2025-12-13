Жінка їхала на своїй Camry, коли літак упав просто на її дах: відео

Інцидент стався у понеділок близько 17:45 і був зафіксований на відеореєстратор однієї з машин, що рухалася позаду, пише Carscoops. За кілька хвилин до падіння пілот Beechcraft 55 повідомив диспетчерам про втрату потужності на обох двигунах. Усвідомивши, що до злітної смуги не дотягнути, він спробував піти на екстрену посадку просто на шосе.

На відео видно, як літак різко знижується над трасою, після чого торкається задньої частини Camry. Після удару легкомоторник коротко підскакує, втрачає шасі та ковзає дорогою, доки не зупиняється біля центрального бар’єра.

За даними дорожнього патруля Флориди, водійка Toyota отримала травми, що не загрожують життю, та була доправлена до лікарні. 27-річний пілот і його пасажир зуміли вибратися з розбитого літака самостійно та відбулися переляком.

Фотографії з місця події демонструють суттєві пошкодження даху і задньої частини Toyota Camry 2023 року. За словами рятувальників, наслідки могли бути значно трагічнішими, якби літак упав під іншим кутом або зачепив бік авто. На момент аварії рух на трасі був дуже інтенсивним, тож існувала велика загроза масштабної ДТП з багатьма постраждалими. На щастя, зіткнення обмежилося лише однією машиною.

Рух на ділянці автомагістралі був повністю перекритий для прибирання уламків, і дорогу знову відкрили тільки близько дев’ятої ранку наступного дня. Тим часом Федеральне управління цивільної авіації (FAA) почало розслідування причин раптової втрати потужності двигунів.

Цікаво, що це вже друга аварія легкомоторної авіації у Флориді в той самий день. Як повідомляє Fox 35 Orlando, ще один невеликий літак здійснив аварійну посадку на дорогу в місті Деланд, унаслідок чого двоє людей отримали поранення. Попри драматичність подібних випадків, аварійні посадки на дорогах трапляються частіше, ніж здається.

Коли пілоти втрачають тягу або стикаються з технічними несправностями, прямі ділянки автомагістралей часто стають єдиним варіантом для безпечного приземлення. Проте ситуації, коли літак реально влучає у рухомий автомобіль, як у цьому випадку з Toyota Camry, залишаються вкрай рідкісними — і тим більш шокуючими.