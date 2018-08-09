Не надто добрий збіг обставин призвів до небезпечної аварії, у якій багато байкерів просто не вижили б, адже нехтують елементарними правилами самозахисту.

Чи доводилось вам чути “навіщо мені пасок безпеки – я ж не ганяю”, “нащо мені шолом – я їжджу обережно”, “та я 20 років за кермом, маю реакцію, як в супермена”? Та от халепа: на дорозі є й інші учасники руху і встигнути відреагувати на несподіванку не завжди можливо.

Якби не шолом, жінка на скутері з цього відео навряд чи залишилась би живою. Страшна аварія трапилась у місті Цзіньхуа, що в Китаї.

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Британське видання Daily Mail повідомляє, що пані Чжу, мати двох дітей, їхала на скутері у своїх справах, коли в припаркованого на узбіччі автомобіля раптово відчинились дверцята – жінка не встигла оминути перешкоду чи загальмувати і на повному ходу врізалась у двері. Від удару її відкинуло під колеса вантажівки, що рухалась у сусідній смузі. Задня вісь вантажівки з парою колес пройшла точно по голові жінки. “Без шолома, я думаю, що була б мертва”, – сказала потерпіла, оговтавшись після аварії.

А ось відео з припаркованого поліцейського автомобіля, водій якого також невчасно вирішив вийти на дорогу, після перевірки документів.

Будьте обережні, виходячи з машини на узбіччі та завжди вдягайте шолом, якщо їздите на двоколіснику!

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